Morosidad de Créditos a la Palabra amenaza a la futura Financiera del Bienestar

A pesar de que sólo se han pagado 0.04% de los cerca de millón y medio de créditos a la palabra otorgados en 2020 y 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que sigue adelante su proyecto de transformar Telecomunicaciones de México (Telecomm) en la “Financiera del Bienestar”, misma que tendría entre sus funciones administrar y cobrar este tipo de créditos. Ante este escenario, especialistas advierten los riesgos que esto traería a la naciente entidad financiera de México.

“Qué bien que me preguntas, porque hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar”, dijo el presidente, a pregunta expresa de Publimetro. “Es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes [...] entonces, hay que hacer el corte, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra y cuánto de las tandas. Vamos a presentar un informe”, añadió.

López Obrador detalló que Telecomm se va a convertir en la Financiera del Bienestar. “Va a tener como una de sus funciones la de administrar, otorgar y cobrar los créditos a la palabra, va a ser la única institución encargada de la entrega de los Créditos a la palabra y de recuperarlos para que, como fondo revolvente, se siga apoyando a la gente”, añadió el mandatario.

“Lo ideal, hacia adelante -pero ya no nos alcanza el tiempo-, sería fusionar Telecomm con el Banco del Bienestar, pero estamos consolidando el Banco del Bienestar básicamente para la dispersión de recursos. Telecomm convertido en Financiera para el Bienestar va a tener otras funciones; por ejemplo, el ahorro, que podría estar en el Banco del Bienestar, pero básicamente es Telecomm para que la gente pueda ahorrar en la Financiera del Bienestar, porque se les va a dar toda la garantía y buscando que se les pague bien, el interés más alto por sus ahorros”. Esa es una función.

El presidente enlistó otras funciones, como “la de los telegramas, los giros, que era su función original; que puedan también dispersar recursos, lo hacen hasta de bancos comerciales y otra función muy importante es la de las remesas. Cuando ya esté bien estructurada la financiera va a aumentar mucho, porque le vamos a pedir a los paisanos que utilicen esa vía segura y con seguro de que les va a llegar a sus familiares el dinero”, añadió, destacando que “Esa decisión ya se tomó. Hay que hacer cambios, modificaciones a las normas para que quede consolidada la Financiera para el Bienestar”.

Financiera del Bienestar, una estrategia electoral

Sin embargo, fomentar los Créditos a la Palabra, a pesar del poco índice de pago, puede considerarse más como un programa electoral.

“Esto lo hace el propio Gobierno para tratar de repartir recursos, aún sabiendo que es muy probable que no le paguen, para tratar de ganar electores. Es un programa meramente electoral”, comenta Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, en entrevista con Publimetro.

“El problema principal que encontramos con estos préstamos es que no hay un mecanismo jurídico para tratar de cobrarlo. No hay, por ejemplo, un pagaré, una letra de cambio para que quede en prenda, ni tampoco un bien inmueble que quede en garantía. Prácticamente no hay nada. Se le llama crédito a la palabra, pero también se les conoce como créditos a fondo perdido, porque probablemente no se recupere ese dinero. Es llegar a regalar prácticamente el dinero”.

Otro punto clave de la transformación de Telecomm en la Financiera del Bienstar es el manejo de las remesas, ingreso que rompió récord en 2021, situándose en 51 mil 594 millones de dólares en remesas. En el primer trimestre de 2022 van 12 mil 521.4 millones de dólares, un incremento de 18% a tasa anual. El presidente considera que 2022 cerrará con más de 60 mil millones de dólares en remesas.

“Los telégrafos existen en nuestro país desde finales del Siglo XIX y poco a poco se fueron haciendo obsoletos. Desde hace 50 años prácticamente ya no tienen operaciones, es por eso que -en su momento- el Gobierno creó los famosos giros telegráficos, que son los antecedentes más inmediatos del envío de remesas al país. Prácticamente esa ha sido su ocupación principal a nivel nacional y prácticamente las operaciones de remesas seguirían igual que ahora”, concluye Bautista.

3 PREGUNTAS CON

Artemisa Montes, especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

Artemisa Montes. Especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. (Cortesía)

¿Qué lectura nos puede dar de los Créditos a la Palabra y su futura entrega en la “Financiera del Bienestar”?

Es un tema muy interesante que tiene que ver con todos los aspectos de la estructura financiera en México.

Los créditos a la palabra tienen su antecedente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el programa Solidaridad. Es la primera vez que oímos de este tipo de créditos a la palabra.

Ahora, cuando se retoman los créditos a la palabra, estamos en un escenario diferente primero, porque estamos en el contexto de la pandemia. Esencialmente tienen la estructura de un crédito tradicional, es decir, si tienen una tasa de interés, aunque es mucho menor a la del mercado. ¿Cuál es la diferencia? Que -por lo regular- para que nosotros podamos recibir un crédito, primero necesitamos un historial crediticio y necesitamos algo con qué hacer el cobro. Esto depende de la naturaleza del crédito: si es prendario, como cuando vamos al Monte de Piedad, pues estamos dejando una prenda a cambio.

Si nos fijamos, en México el acceso al crédito es muy complicado (parte de lo que llamamos la inclusión financiera) porque las tasas son muy altas y porque se tienen que cubrir esta serie de requisitos, pero también porque la mayoría de las personas están fuera del sistema bancario formal. Eso les impide cubrir estos requisitos e, incluso, tener acceso a estos instrumentos o a estos productos.

¿Qué retos tendrán que enfrentar los créditos a la Palabra para sobrevivir en esta modalidad?

Me parece que es algo que ya podemos ver como una estrategia recurrente en la administración: se impulsa una medida pero como no tiene un diseño institucional, pues no hay exactamente una función de o una capacidad operativa. Estamos viendo frecuentemente que hay iniciativas sin estructura y sin capacidad de operación, entonces esta propuesta lo que nos está diciendo es, primero que al Banco del Bienestar lo está dando por muerto; porque parte de la infraestructura que iba a utilizar era esta de Telecomm. Esta no es una idea nueva, porque al principio fue en las oficinas de Telecom donde se estaban dando los pagos a los adultos mayores.

Lo que está haciendo es decir: “Bueno el Banco del Bienestar ya no funcionó, pero no vamos a decir eso. Nada más lo vamos a desaparecer sutilmente”.

Muchos de los créditos que se dan desde el gobierno (sobre todo con proyectos productivos) se llaman a fondo perdido, es decir, tú ya sabes que ese dinero no lo vas a recuperar. Aquí lo que se hizo fue un híbrido extraño entre un crédito que en realidad se debió de entender que era a fondo perdido, pero funcionando dentro de una lógica bancaria.

Estos créditos se operaron dentro de las instituciones bancarias, pero entonces ¿Quién le va a dar su dinero al banco? Si no se recupera ese dinero, se lo tendría que dar el gobierno. Entonces, el gobierno va a ser un mini fobaproa porque le va a pagar al banco y jalar esa deuda hacia la Financiera del Bienestar.

¿Por qué se hacen los créditos a la palabra si tienen estos resultados?

La mayoría del acceso al crédito en el país se da a partir de la estructura prendaria, es decir, las casas de empeño que tienen tasas de interés realmente terribles y que poco a poco van absorbiendo el patrimonio de las familias. ¿Para que lo hacen? Porque es su única forma de acceso al crédito. No es malo tener un programa de créditos que pudiese apoyar a las personas, pero tiene que ser un programa que funcione porque si no, la solución termina convirtiéndose en el problema.