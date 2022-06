Críticas de Muñoz Ledo y Labastida son vulgares, corrientes y falsas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tajantemente las declaraciones -separadas- de Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI en el año 2000, y de Porfirio Muñoz Ledo, en las que se le acusa de haber pactado con Enrique Peña Nieto la entrega del poder, y de tener vínculos con el narcotráfico y crimen organizado.

El presidente “Quiero responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, que yo, tengo vinculación con el narcotráfico, o con grupos de narcotraficantes”, dijo López Obrador.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar, todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo. Pero además, sin ninguna prueba”, añadió el presidente.

López Obrador dijo que es un “asunto de nostalgia” y “de la edad”. “Por eso, yo no puedo seguir una vez que concluya mi periodo. Lo peor que puede pasar en política es que uno haga el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder, o se encariña, pues puede cometer muchos errores. Ya se tiene un ciclo y a estarse en paz”.

El presidente no hizo mayor hincapié en las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que existe un pacto entre el gobierno de López Obrador y los grupos criminales. Además, advirtió que el pacto con el crimen sólo es válido durante este sexenio, y que no se podrá heredar a futuros gobiernos.

Escuchen y compartan a Porfirio.



Es absolutamente indispensable. pic.twitter.com/Wuk8DOZpeQ — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) June 3, 2022

¿Con qué autoridad si Labastida quiso que yo aprobara el Fobaproa?: AMLO

De quien sí habló por un largo periodo fue de Francisco Labastida, quien dijo que buscó convencerlo de aprobar el Fobaproa cuando era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. “Me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y la respuesta siempre fue la misma”.

“Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento, de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió que yo pudiese llegar, con el voto de los ciudadanos, a la presidencia”, añadió López Obrador.

Finalmente, López Obrador señaló que la “gran revelación” de Labastida a la periodista Carmen Aristegui él mismo la hizo evidente en el discurso de su toma de protesta, cuando le agradeció a Peña Nieto por no involucrarse en el proceso electoral.