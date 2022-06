Morena se consolida como triunfador en elecciones, pero sigue necesitando a AMLO

Las elecciones en seis estados que se celebraron este 5 de junio han afianzado la presencia de Morena en las gubernaturas del país; sin embargo, el partido sigue fuertemente vinculado al obradorismo, lo que pierde fuerza en sitios en los que AMLO no tiene gran presencia.

Para Patricio Morelos, socio consultor de la casa encuestadora Poligrama y maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en The George Washington University, los resultados de las elecciones de este 5 de junio brindan a Morena la mayoría de los estados desde 2018, cuando López Obrador llegó a la presidencia.

“Sí partimos de la idea de que Morena ganaría cuatro de seis gubernaturas, yo te diría que el gran ganador de la noche son ellos, porque siguen acumulando gubernaturas y llegaría -junto a sus aliados en San Luis Potosí y Morelos- a 22 de 32 gobiernos estatales. Es decir, Morena esta noche llegaría a gobernar dos terceras partes del país, para ser más exactos: 68.75%”, comenta Morelos en entrevista con Publimetro.

Yo creo que 2022 no generó ni la discusión ni el interés que se merecía, desde la clase política, desde los medios de comunicación y desde la ciudadanía. Venimos de 2021 que fue la elección más grande, venimos de la revocación de mandato, de la consulta a expresidentes… es decir, han habido tantos espacios de votación que quizás no se generó el interés. Sin embargo, el impacto que va a tener esto en el mapa político de México rumbo al 2024 va a ser fundamental. También como laboratorio rumbo al 2023 donde vienen las elecciones en Coahuila y el Estado de México, importantes por la cantidad de votos que representan. — Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama y maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en The George Washington University..

“Para poder hacer un análisis completo de la importancia de lo que sucede el día de hoy, hay que ir más atrás. Desde 2018 a la fecha -es decir de la elección de López Obrador a la fecha- se han puesto en juego 30 gubernaturas y sólo faltarían las dos del próximo año: el Estado de México y Coahuila. De esas 30 gubernaturas, Morena y sus aliados han ganado 22. Es decir, Morena y sus aliados han ganado 73% de las elecciones a gobernador que se han dado desde 2018″, añade el especialista.

Mientras tanto, para la alianza opositora los resultados aún no les llevan a buen puerto. “Si reunimos al PAN, PRI, PRD, han ganado seis gubernaturas: Durango, Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Estaríamos hablando que han ganado 20% únicamente de las elecciones desde el 2018″, concluye.

¿Cuáles consideras que son las sorpresas que nos está dejando esta jornada electoral?

Si lo dividimos por los diferentes grupos políticos, el primero es que Morena sigue ganando elecciones, sin embargo, su base de votantes sigue estando completamente vinculada al obradorismo. Vemos que, en muy pocos estados, los candidatos le abonaron votos a la marca y que si el presidente López Obrador no está sólido, la marca sin buenos candidatos puede no apabullar como sucede algunas elecciones. Es el caso de Aguascalientes y Durango, donde el obradorismo no logró hacer la diferencia.

En el tema de “Va por México”, de la alianza PAN-PRI-PRD, yo creo que hay varias lecciones. Espero que este lunes los dirigentes nacionales analicen si la alianza es una alianza o no. ¿Por qué no van juntos en todas las elecciones si son una alianza? Pero no nos dividamos. Además, ¿qué tipo de candidatos se están colocando y qué proyecto está proponiendo, más allá de criticar permanentemente a Morena?

Un tercer tema es que, hasta este momento, no hemos mencionado a Movimiento Ciudadano. A diferencia de 2021, es el gran ausente de la discusión. Ganaron Nuevo León, ganaron Monterrey con Colosio, fueron muy competitivos en Campeche y en Colima, pero este año no presentaron candidatos fuertes y populares.

La gran discusión es si Movimiento Ciudadano debería de unirse a la alianza PAN-PRI-PRD, o sí debería de jugar solo. ¿MC debería de aliarse a la alianza? Yo creo que no, desde el punto de vista de que MC está construyendo poco a poco su poderío político.

Vemos que existen estados que ambas fuerzas están reclamando, como Tamaulipas…

Efectivamente. Yo estoy partiendo de la idea de que Morena ganaría Tamaulipas, tomando como herencia todas las encuestas que se publicaron a lo largo de la campaña, donde te diría que más del 90% daban como ganador de manera contundente Américo Villarreal. Sabemos que dan las seis de la tarde y todos dicen “ganamos”, pero tenemos que esperar.

¿Qué pasó con la participación de las personas y el abstencionismo?

Si algo hemos visto es que, cuando se incrementa la participación ciudadana -es decir la participación del votante que no es movilizado por los partidos políticos- es cuando Morena ha logrado hacer la diferencia con contundencia.

Tenemos, como ejemplo, Baja California cuando el año pasado rompieron récords de participación. A menor participación, mayor influencia de los partidos políticos y de los gobiernos para poder influir en los resultados con la operación.