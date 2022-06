Médicos desoyen vacantes de AMLO en zonas donde impera el crimen organizado

Las 13 mil 765 vacantes que puso a disposición el gobierno federal para médicos especialistas en zonas rurales y de “difícil acceso” en México han sido desdeñadas por este sector de la población, que acusa que las plazas que se ofrecen se ubican principalmente en zonas “calientes” y en donde domina el crimen organizado, así como no se garantiza la permanencia en una posible contratación. De acuerdo con el último corte de la administración federal apenas se han inscrito para competir por una plaza seis mil 275 profesionales de la salud.

Publimetro contactó a diferentes comités de médicos en el país, que se han pronunciado por el déficit de empleos que hay en el sector y las condiciones precarias en las que operan desde antes de la crisis sanitaria por Covid-19, los cuales afirmaron que fue “simulación” lo que hizo el gobierno federal al abrir estas ofertas de trabajo, pues aseguran que esto no paliará el rezago de trabajo que existe para médicos en todo el territorio nacional y tampoco se ofrecen garantías para laborar de forma adecuada debido a las condiciones que persisten en este tipo de lugares.

En más, precisaron que la llamada Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas de la Secretaría de Salud federal (Ssa) que se dio a conocer en mayo pasado pondrá en peligro a quienes acepten las vacantes, pues son zonas consideradas focos rojos, en donde no se garantiza ningún tipo de certeza , ni mucho menos las condiciones para laboral.

Actualización sobre la convocatoria nacional para médicos especialistas: Aun no se ha contratado a ningún médico ni se han publicado las condiciones específicas de los contratos (duración, sueldo, fecha de inicio, etc). Este fin se recibió documentación en forma presencial (título, cédula, cv) . Se informó que habrá otra nueva entrega de documentación para quienes cumplieron los requisitos en esta pero aún no hay fecha.

— Aclaró en su cuenta de Twitter el doctor Issac Chávez Díaz.