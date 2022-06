En cónclave, expresidentes del PRI dan ultimátum a Alito Moreno y dejan en vilo su destitución

Una semana y media después de las elecciones en seis estados de la República mexicana, siete expresidentes del partido Revolucionario Institucional (PRI) y el líder de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvieron una encerrona con el presidente nacional de ese instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha sido señalado de ser el principal responsable de la debacle de este instituto político y de enredarse en una serie de escándalos por audios filtrados en contra de periodistas, actos de corrupción y enriquecimiento licito.

Tras la reunión que duró más de cinco horas, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aseguró en el CEN del PRI que cada uno de los exdirigentes plantearon sus inconformidades, así como sus planes a futuro, entre los que incluyeron si él debía o no seguir al frente del Revolucionario Institucional; no obstante, aseveró que lo que los unió fue la autocrítica y reflexión sobre el presente del instituto político.

Nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas.

— Precisó después de la reunión con los priistas.