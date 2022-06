Fracasa AMLO en limpiar de impunidad a México con un sistema penal ‘reumático’

Una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue limpiar al país de corrupción e impunidad, algo que está lejos de cumplirse con un sistema de justicia penal que no logra consolidarse y por un compromiso que se atribuyó el Ejecutivo, pero que no del todo le compete, opinan especialistas.

En el reciente reporte de ‘Cero Impunidad’ presentado en la ‘mañanera’ de AMLO, destacó el caso de sentencia de 26 años y 11 meses de prisión en contra de 21 personas que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes fueron detenidos en agosto de 2020, pero la condena les fue apenas impuesta el 13 de junio del año en curso.

Asimismo, cabe recordar lo que ocurrió el pasado martes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, cuando el mandatario mexicano se enfrascó en un debate con un reportero al hablar de los periodistas asesinados y los avances en estas investigaciones, pues de los detenidos por las nueve personas muertas en lo que va del año ninguno ha sido sentenciado.

En este último caso, el presidente de México se comprometió a avanzar en las sentencias a los autores intelectuales, pero ‘no por presiones’, dijo, en referencia a lo que gobiernos extranjeros han criticado a su gobierno por ataques a la prensa, lo cual nuevamente rechazó y aseguró que no hay represión sino que lo que se ejerce es ‘derecho de réplica’.

Impunidad no baja

En nuestro país entró en vigor en 2016 el nuevo sistema de justicia, mismo que, hasta ahora iguala calificación con el anterior, del 90% de impunidad, de acuerdo con el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arturo Cossío Zazueta.

Lo anterior, explicó el especialista, se debe a el diseño del que lleva seis años operando en donde la mayoría de los asuntos no debería llegar a un juicio, por salidas alternas o acuerdos reparatorios, entre otros, no obstante, ‘todavía el numero de estos siguen siendo mucho menores a lo esperado para decir que no hay impunidad’.

“Es un sistema que todavía hasta este momento debe consolidarse para funcionar mejor” — - enfatizó Cossío Zazueta.

Además, recordó que, según la Constitución, la justicia debería ser imparcial, gratuita y pronta, puesto que ‘si es tardía es injusticia’ y es algo que aún no se ve reflejado en el actual sistema penal.

La falta de sentencias, señaló, se debe a Tribunales de Justicia rebasados, la ‘ola’ de amparos y otros recursos que hacen que duren mucho más los procesos.

Compromiso inalcanzable

El compromiso de ‘cero impunidad’ que hizo López Obrador para cumplir en su sexenio es algo que no va a lograr, aseguró el catedrático de la máxima casa de estudios.

“Ni nadie lo lograría, prácticamente es imposible llegar a un sistema con cero impunidad puesto que habría que, de entrada, entender que solo se puede castigar cuando hay convicciones plenas más allá de dudas razonables, quiere decir que todavía podría a haber dudas y eso llevaría a absoluciones que desde el punto de la víctima sería algo impune” — - detalló.

Asimismo, la promesa está lejos de alcanzarse, agregó Cossío Zazueta, debido a que es una responsabilidad compartida por la autonomía de las Fiscalías y el Poder Judicial, aunado a que la mayoría de los delitos son del fuero común y eso es atribución de los estados.

“El no puede comprometerse mas que a intentar coordinar para que los demás cumplan y se logre avanzar en un sentido común, pero no puede ofrecer ni cumplir este ofrecimiento porque no dependen de él” — - acotó el experto.

AGRESIONES A LA PRENSA EN MÉXICO (Enero-Junio 2022)

Periodista /Detenidos / Vinculados / Sentenciados

José Luis Gamboa Arenas / 1 / 1 / 0 Alfonso Margarito Martínez Esquivel / 10 / 10 / 0 María de Lourdes Maldonado López / 3 / 3 / 0 Heber Fernando López Vásquez / 2 / 2 / 0 Juan Carlos Muñiz Hernández / 1 / 1 / 0 Armando Linares López / 2 / 0 / 0 Luis Enrique Ramírez Ramos / 2 / 0 / 0 Yessenia Mollinedo Falconi / 5 / 2 / 0 Sheila Johana García Olivera / 5 / 2 / 0

