1.3 millones de estudiantes abandonaron la primaria y secundaria en México

A un mes para que concluya el ciclo escolar los 24.5 millones de estudiantes de educación básica ya se enfrentan a un cierre sin planeación, ni guía para las siguientes semanas. En medio de una pandemia que va en su quinta ola de contagios, las clases están por terminar sin vacunas en gran parte de los casos, sin protocolos para prevenir contagios, sin medidas de bioseguridad, sin agua ni infraestructura, así lo denunció Mexicanos Primero.

Laura Ramírez, directora de activación, precisó que este ciclo escolar significaba el mayor desafío para el sistema educativo, y la oportunidad para identificar y buscar a las y los estudiantes ausentes, recuperar aprendizajes perdidos, resaltar otros aprendizajes que se dieron en casa, mantener un vínculo fuerte con las familias y acompañar y formar a las y los docentes en el tema socioemocional para que a su vez, ellas y ellos pudieran hacerlo con sus estudiantes.

Sin embargo, dijo, no fue así: “el ciclo está por terminar y las escuelas no cuentan con los insumos necesarios para la bioseguridad. La campaña de vacunación de NN desde los 5 años apenas empieza y el proceso ha sido lento por falta de las dosis necesarias para llegar a cada rincón del país; y como si esto no fuera suficiente, las recientes decisiones de la Secretaría de Educación Pública corroboran que el aprendizaje y bienestar de NNA no es su prioridad”.

La medida de no reprobación es una manera evitar la repetición; sin embargo, de nada sirve tener una calificación aprobatoria si es sólo un número vacío que detrás no tiene ningún aprendizaje. Es una simulación porque no da cuenta de si las y los estudiantes aprendieron y dónde necesitan estrategias focalizadas para recuperar aprendizajes y desarrollar todas sus habilidades. Es un golpe a la equidad porque amplía la brecha entre quienes aprenden y quienes no. — Precisó.

Por su parte, el director de judicialización de esta organización, Fernando Alcázar, dijo que a la SEP no le interesan las NNA por las razones antes mencionadas y porque ni siquiera ha cumplido una resolución judicial que ha ordenado emitir protocolos obligatorios y dotar de insumos a las escuelas para dar seguridad a estudiantes y maestros en el regreso a clases presenciales.

“A la SEP y a Salud se les ordenó judicialmente, no una, ni dos, sino tres veces... y a la fecha no ha cumplido. Por el contrario, tras la emisión de la sentencia de amparo que ordenaba lo antes mencionado, en vez de cumplir con la garantía de espacios seguros en los planteles escolares, tanto la SEP como Salud han apelado esta decisión del Juez. Las autoridades están en su derecho de recurrirla, pero no deja de sorprender la energía con la que prefieren seguir alargando un juicio cuya sentencia es una victoria para los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

