Peña Nieto recibió más de 26 mdp al terminar su sexenio: UIF

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio detalles de una serie de transacciones millonarias que estarían vinculadas con el ex presidente Enrique Peña Nieto, sin que se haya determinado, por el momento, que haya algún delito al respecto.

Gómez informó que se detectó un esquema en el que el ex presidente Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, a través de transferencias hechas por una “familiar consanguínea”.

El titular de la UIF también informó que se detectó que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos con dos empresas”, con “irregularidades fiscales y financieras”. Una de ellas fue beneficiada por contratos cuando EPN fue presidente por 10,533 mdp. Además, una de las empresas relacionadas con el ex presidente Peña Nieto realizó transferencias internacionales a EUA, Irlanda y Reino Unido por 2 mil mdp, refirió el titular de la UIF.

Sin embargo, tanto Gómez como el presidente Andrés Manuel López Obrador declararon que esta información no significa acusar al expresidente Peña Nieto de algún delito, pues esa es una labor que le corresponde a la Fiscalía General de la República. Es por eso que la información sobre las cuentas de banco y empresas relacionadas con Peña Nieto, fue entregada a la FGR, la cual ya abrió una carpeta de investigación.

La UIF comenzó la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, a partir de transferencias el 20 de octubre de 2021. La denuncia interpuesta contra el ex presidente es por “posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Enrique Peña Nieto obtuvo millones de pesos entre 2013 y 2022 por medio de transferencias internacionales desde México a España, informó Pablo Gómez.

Sobre el posible congelamiento de cuentas de Peña Nieto, Gómez explicó que no ha sucedido, pero que la UIF no congela a cuentas, si no a personas y que tiene que haber un motivo pleno, determinado. No se puede poner a una persona simplemente porque otra persona lo quiera

No es para salir a decir “Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero”: AMLO

“La instrucción que tiene como titular de la UIF es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser esas informaciones analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía”, explicó en su momento Andrés Manuel López Obrador.

“La instrucción es no quedarnos con nada. Por eso, cuando el compañero [Vicente] Serrano [youtuber] ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos: “Todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante que podamos actuar con responsabilidad, para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, añadió el mandatario.

“No es para salir a decir “Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero”. No. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo, por 26 millones de pesos, que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa, Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona, y todos los que estamos aquí somos políticamente expuestos. Todos”, afirmó.

