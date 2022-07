Animales de circos y espectáculos fueron disecados, rematados y abandonados en deshuesaderos

A siete años de que se aprobara una adición a la Ley General de Vida Silvestre que prohibió el uso de animales en espectáculos y circos a nivel nacional, la mayoría de estos ejemplares salvajes quedó a la deriva; muchos de ellos fueron enviados a lugares que no cuentan con presupuesto y condiciones dignas, en el peor de los casos fueron vendidos a particulares o rematados en el mercado negro a grupos del crimen organizado.

Aún cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la obligación de conocer el paradero exacto de los ejemplares que salieron de circos y empresas que los utilizaban para diferentes eventos de entretenimiento, hasta abril de 2021 la dependencia no cuenta con información detallada sobre ninguno de los animales salvajes que salieron de éstos espectáculos.

En entrevista con Publimetro, Arturo Berlanga, director ejecutivo de AnimaNaturalis México, aseguró que la ley de vida silvestre se encuentra rebasada, pues no han podido reformarla en el Congreso de la Unión desde hace varias administraciones federales, por lo que no corresponde con las necesidades de la realidad actual que enfrentan estos seres vivos, así como cuenta con demasiadas lagunas y es permisiva.

Durante décadas no habido una sola reforma en este aspecto, esto ha traído serias consecuencias a la fauna silvestre en todo el país; estamos hablando de su calidad de vida y bienestar. Muchos de ellos terminaron en lugares que no tienen la capacidad suficiente para alimentarlos y darles una estancia digna, mucho menos de ofrecerles un refugio digno, lamentablemente sabemos que muchos de ellos ya murieron o terminaron siendo vendido a particulares.

Berlanga sostuvo que los cirqueros de todo el país tuvieron varias opciones a raíz de esta nueva normatividad en 2015, de una de estas alternativas consistió en donar los animales que tenían en su resguardo a santuarios o la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de la Profepa; no obstaste, dijo el directivo, detectaron casos en donde los propios dueños dejaron morir a sus animales.

De acuerdo con un inventario que realizó AnimaNaturails México, cerca de 500 cebras, dromedarios, elefantes, osos negros, leones y otros animales regresaron a diferentes circos hasta antes de la pandemia, debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no cuenta con suficientes santuarios o reservas, ya sea en México o el extranjero.

Y es que, tanto el marco legal de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (lgeepa), la Ley General de Vida Silvestre (lgvs) y la Ley General de Sanidad Animal (lgsa), hacen referencia puntual al trato digno y al bienestar animal a lo largo de la República mexicana, situación que no se cumple por autoridades y particulares en los últimos años, afirmaron oenegés.

Al respecto, Antonio Franyuti, director general de la organización Animal Héroes, confirmó que no existen santuarios en México, mientras que los lugares que se hacen llamar así no cumplen con las medidas necesarias para garantizar el bienestar de animales como los felinos, que requieren de una disciplina alimentaria y cuidados especiales, de lo contrario, se compromete su bienestar.

No hay santuarios en México, cualquier lugar puede llamarse santuario cuando esto no sucede, las autoridades no se dan abasto desde hace años, cuando logramos la prohibición del uso de animales en circos, tampoco supimos en dónde quedaron, en ese momento hablamos aproximadamente mil ejemplares que se encontraban bajo estas condiciones, desgraciadamente no existen lugares para albergar estos animales, debido a múltiples factores, como falta de presupuesto.

— Precisó el directivo.