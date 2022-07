AMLO realizará homenaje a Roosevelt y a Martin Luther King en visita a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló algunos detalles extra de su cuarto viaje a Estados Unidos, donde este martes 12 de julio sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo Joe Biden.

Te recomendamos leer: En visita de AMLO a Biden tampoco habrá acuerdo migratorio por simulación existente

“Es importante tener buena relación, nos une una frontera, nos une el tratado comercial y tenemos una relación económica muy importante, somos segundos socios de Estados Unidos en el Mundo, segundo socio comercial; el primer socio que tienen ellos es Canadá, el segundo es México. Estamos hablando de un intercambio comercial, constante, permanente, y además, por la actual crisis económica -por la inflación- México es un país de muchas oportunidades para la inversión”, comentó López Obrador.

El presidente López Obrador comentó que en la reunión que tendrá con el presidente Biden se abordarán temas como la migración, los programas de cooperación para el desarrollo en Centro América, y un plan para controlar la inflación con medidas bilaterales.

Sobre la cooperación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, como la DEA; AMLO dijo que “hay cooperación pero se respeta la soberanía de nuestro país, y así lo ha entendido el presidente Biden”.

Con Antony Blinken, Secretario de Estado de los EU. Ya todo listo para vernos el martes en Washington con motivo del encuentro de los Presidentes López Obrador y Biden. Cosas buenas para los dos países vendrán como resultado de esas conversaciónes. pic.twitter.com/wvjRPTpoTI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2022

El presidente López Obrador explicó que en México continuarán participando agentes de la DEA, de acuerdo a un nuevo marco jurídico que establece el número de agentes y les prohíbe realizar operativos de manera independiente.

También puedes leer: AMLO propondrá a Biden un plan antiinflacionario conjunto entre México y Estados Unidos.

“No pueden actuar por su cuenta ni ordenar por su cuenta lo que al gobierno independiente y soberano de México le corresponde en materia de política de seguridad, porque antes intervenían en operaciones de combate a la delincuencia, tanto en labores de inteligencia como en operativos. Una vez, hasta el embajador de Estados Unidos llegó a opinar -luego de la detención, captura, el asesinato de un grupo de presuntos delincuentes, en Morelos- que ellos cooperaban con la Marina porque no le tenían confianza al Ejército mexicano. Yo era opositor en aquél momento y protesté. Era embajador de apellido hispano, Pascual. Y fue cuando en un enfrentamiento asesinaron a Arturo Beltrán Leyva. En ese entonces. Eso ya no sucede”.

La agenda de la visita a AMLO

El presidente afirmó que el martes 12 de julio él y su esposa tendrán un desayuno de trabajo con la Vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, de aproximadamente hora y media. Al llegar a la Casa Blanca, convivirán un momento con Jill y Joe Biden y posteriormente la primera dama estadounidense y la esposa de AMLO realizarán actividades relacionados con educación. Mientras tanto, López Obrador y Biden sostendrán el encuentro bilateral.

“Por la tarde voy a realizar un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt, que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y nos trató con mucho respeto”. Posteriormente, asistirá a una ceremonia en homenaje a Martin Luther King.

El presidente dijo que el miércoles 13 de julio tendrá un encuentro en Washington con empresarios de Estados Unidos y México, que fue organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).