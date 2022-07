Elecciones presidenciales de 2024 se definirán entre transformación o retroceso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que las elecciones presidenciales de 2024, en la que se votará a su sucesor, se definirán entre “transformación o retroceso”, independientemente de quiénes sean los candidatos.

Sobre la posibilidad de que personajes de Morena, como Ricardo Monreal, sean candidatos de otros partidos políticos rumbo a la presidencia, López Obrador respondió que eso deberán resolverlo los dirigentes de los partidos políticos en su momento.

“Lo que está muy claro es que la gente va a decidir, independientemente de que sean candidatos mujeres u hombres, que siga la transformación o no. [La elección] es transformación o retroceso”, comentó el presidente.

“Los del bloque conservador no quieren la transformación. ¿O quieren la transformación? No, ¿verdad? No quieren. Votaron en la Cámara de Diputados para que no se convirtiera en derecho la pensión a los adultos mayores. No quieren eso. En la Cámara de Diputados votaron a favor de Iberdrola y no a favor de la CFE. No quieren la austeridad republicana. No quieren combatir la corrupción. No quieren la transformación, pero la gente es la que va a decidir”, añadió López Obrador.

El presidente afirmó que a las “élites corruptas” ya “no les funciona la manipulación”.

“A nuestros adversarios esto los trae de mal humor, por que antes -como decía Lucas Alamán- “nosotros manejamos la opinión pública con nuestros periódicos”, pero ya no es así”.

