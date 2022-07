‘No vamos a quedarnos con los brazos cruzados’, revira AMLO a Canadá

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que México no se quedará “de brazos cruzados” tras el anuncio de que Canadá -al igual que Estados Unidos- también iniciará consultas con base en el T-MEC sobre la política energética de nuestro país. Además, recordó que “nuestras políticas las definimos en México”.

“Una cosa que le agradezco al presidente Biden es que ha insistido que la relación entre nosotros debe de darse en un pie de igualdad. Hay quienes tienen posturas distintas, pero que no piensen que es igual que antes y que ellos imponían las políticas. Durante todo el periodo neoliberal, México no tuvo un programa de desarrollo propio. El programa que tenían tenía que ver con las llamadas cartas de intención, donde el gobierno de México se comprometía a llevar una política dictada desde el extranjero. Ya no es así “, dijo AMLO.

El presidente afirmó que la solicitud de consultas es un mecanismo “normal” dentro del T-MEC, y recordó que ya ha sido activado en otras ocasiones.

“Pienso que es un asunto político porque estuve en Washington y no se trató el tema, al contrario, empresarios estadounidense se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares. Y de repente sale esto. Me llama la atención de que empecé a enterarme por los diplomáticos e internacionalistas que estuvieron con Calderón”, afirmó AMLO.

La gente votó por el cambio: AMLO

El presidente recordó que “por eso la gente quiso el cambio” y añadió: “Ahora la agenda la establecemos nosotros. Ahora gobernamos de acuerdo al plan de Desarrollo. No son las recomendaciones del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Y les sorprende porque en 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, pues se acostumbraron”.