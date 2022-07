Patrimonio cultural de México en rescate, mientras INAH ‘en ruinas’

Mientras en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador celebraron los avances en el rescate del patrimonio cultural de México en el extranjero, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denuncian que este organismo está ‘en ruinas’ y no hay nada qué festejar.

En lo que va de la presente administración se han recuperado ocho mil 970 piezas del patrimonio cultural, lo cual fue aplaudido por el canciller Marcelo Ebrard, puesto que, ‘comparado con el sexenio anterior, en poco más de tres años este gobierno lleva más del 55% de lo que antes se había recuperado’.

Tan solo en Barcelona, España, se logró la recuperación de dos mil 522 piezas arqueológicas a México que ya fueron entregadas al INAH y serán exhibidas en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México.

Los resultados fueron presumidos por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien atribuyó los avances a la campaña ‘Mi patrimonio no se vende’; sin embargo, en redes sociales la funcionaria federal fue cuestionada al respecto por una usuaria que aseguró que el INAH está en ruinas.

Contactada por Publimetro, la usuaria @ilecpe declaró ser investigadora de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. En entrevista aseveró que ‘hay una crisis muy profunda en el Instituto’.

Ileana Echauri Pérez indicó que el INAH está sumergido en una crisis desde gobiernos anteriores y se pensaba que con la llegada de la ‘4T’ el rumbo iba a cambiar; sin embargo, ‘ha habido una austeridad republicana mal aplicada que ha golpeado aún más al organismo’.

“Llegando el gobierno de López Obrador no dimos crédito que se le haya dado continuidad a Diego Prieto como titular del INAH pues él estaba en el gobierno de (Enrique) Peña Nieto”, señaló.

Indicó que en el Instituto no hay material ni equipo adecuado para la conservación del patrimonio por lo que ya la mayoría de las zonas arqueológicas presentan graves problemas estructurales debido a que falta de ‘herramienta’ y al presupuesto ‘raquítico’.

La crisis que atraviesa el Instituto también se debe a las condiciones laborales, cuyas demandas toman fuerza en redes sociales a través de hashtags como #YaPágameINAH.

Sobre esta situación, Echauri Pérez acusó retrasos de pagos a trabajadores eventuales, además de que hay un cierto tipo de ‘outsourcing’ que opera bajo la contratación por Capítulo 3000, las cuales consisten en darlos de alta como proveedores de servicios y obligarlos a pagar una fianza del 10% del total de su salario.

“Se trata de la contratación de personal que no es de base para cumplir con funciones complementarias porque hace muchísimo que no se generan plazas nuevas en el Instituto. Somos alrededor de 800 investigadores para todo el país de base, no es suficiente”

— - aseveró.