Especialistas piden no bajar la guardia ante presencia de la viruela del mono en México

Después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta internacional por la viruela del mono, expertos consultados por Publimetro reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia, a pesar de la poca cantidad de casos y las cero defunciones hasta el momento.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la viruela del mono “no es una enfermedad que se espere que se vaya a propagar extensamente”.

“Es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad, de estos casi 17 mil casos a nivel mundial sólo se han presentado cinco defunciones, y esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente”, comentó López-Gatell.

“Todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas, pero no es el caso. Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es propagación universal o extensa”, añadió López-Gatell, detallando que se presenta en pequeños brotes, en ciertas poblaciones clave y la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa.

Hasta este 26 de julio, México reporta 60 casos de viruela del mono, distribuidos en 11 entidades, la mayoría en la Ciudad de México. “Es esperable que se sigan presentando más casos conforme lo seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud”, detalló López-Gatell.

El subsecretario finalizó diciendo que, en México, una gran parte de las medidas propuestas por la OMS para atender la viruela símica ya estaban en vigor. “Hemos entrenado a otros países en las capacidades de laboratorio, países de la región de América Latina. Y acabamos de presentar la Guía de manejo médico para un tratamiento estandarizado. Tenemos también un paquete de medidas de prevención y de comunicación de riesgos, vamos a establecer talleres de sensibilización a la población y tenemos un portal nuevo que se llama viruela.salud.gob.mx”, explicó, concluyendo con decir “Estaremos informando cualquier cambio que se presente en esta situación”.

4 PREGUNTAS CON

Jessica González especialista en Salud de la Universidad La Salle.

¿Cuáles son los riesgos de la viruela del mono en México?

Es importante que se detecte a tiempo, porque es una enfermedad muy contagiosa que puede tener mayor afectación con la presencia de enfermedades crónicas. Hay que recordar que México es un país con enfermedades crónicas y eso puede significar un riesgo grave.

¿Qué medidas deben de tomarse ante un caso sospechoso?

Lo más importante es, si llegan a presentar síntomas, acudir con su médico de confianza o a su sistema de salud. No autodiagnosticarse y aislarse del entorno familiar, como ya nos enseñó Covid-19. En medida de lo posible en una habitación separada o exagerar las medidas de prevención como el lavado de manos, e incluso el uso de cubrebocas.

¿Es necesario buscar la vacuna contra la viruela?

En este momento no, porque estaríamos creando una situación de pánico innecesaria. No se recomienda buscarla porque si bien es cierto que puede ayudar, no es la atención definitiva.

¿Cómo funciona el tratamiento de la viruela del mono?

Al ser un virus, el tratamiento se centrará en atender los síntomas que presente la persona. Es por eso que es muy importante atender la presencia de síntomas y acudir con su médico, para tener un manejo adecuado.