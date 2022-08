7 de cada 10 mexicanos despreciaron hospitales públicos para atención Covid

El subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, precisó que 75% de la población en México ya tiene anticuerpos contra el coronavirus, esto debido a las vacunas que se han aplicado y a los contagios que se han presentado durante los años de la pandemia. El funcionario aseguró que este porcentaje es tres veces más elevado respecto de lo detectado en 2020.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, López-Gatell informó que durante la emergencia sanitaria por Covid-19 aumentó la utilización de servicios médicos privados en casi 70%, lo que también implicó un aumento en los gastos de las familias para la compra de medicinas y atención de sus enfermos.

La ENSANUT 2021 obtuvo una muestra nacional de 12 mil 619 hogares a nivel nacional y fue dividida en nueve regiones, en donde 76.1% de la población que fue diagnosticada con Covid-19 no buscó atención porque consideró que no era tan grave; 8% por considerarlo caro y no tener dinero; 6.9% porque no supo a dónde acudir; 6.7% por miedo a contagiarse, y 5.8% por miedo a no ser atendido.

En lo que respecta a la situación económica ante el Covid-19, al compararlo con el inicio de la pandemia en 2020, durante el 2021 el 68.4% de los hogares reportó haber aumentado sus gastos generales; el 21.8% consideró que no hubo cambio y 9.7% que se redujeron. En cuanto a los gastos en alimentos el 72% reportó que aumentaron; e l 21.6% que fueron iguales y el 6.3% que hubo una reducción.

