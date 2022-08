Elección interna de Morena fue una buena jornada democrática: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el proceso interno de Morena, partido que él fundó, fue una “buena jornada democrática” debido a que participaron dos millones 500 mil ciudadanos; esto, a pesar de las denuncias de robo de urnas, y demás prácticas consideradas antidemocráticas.

“Me pasaron un reporte en la mañana y considero que fue una buena jornada democrática, porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos”, comentó el mandatario, quien añadió: “Fue masiva la participación, para una elección interna, además, para elegir delegados al Congreso, 2 millones 500 mil es muchísimo porque muchos que no eran militantes de Morena se inscribieron. Al mismo tiempo, se estaban afiliando a Morena”.

Morena. En el proceso se registraron diferentes irregularidades.

“Conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlalli Hernández y muchos otros que ayudaron para la celebración de las elecciones”, añadió

López Obrador hizo referencia a los caos de agresiones y acarreo difundidas en redes sociales. “Hay, desde luego, inconformidad. Hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto y hubo ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas”, comentó.

El presidente afirmó que, en el pasado, con partidos como el PAN, hubo mayor fraude. “No es como los opositores, los conservadores, hubiesen querido, porque vi que repetían “fraude”, pero no es como lo que han hecho. No voy a hacer historia, pero, cuándo Calderón fue candidato, hubo acarreos y fraudes. Y en 2006, como ya consta, se robaron la presidencia”, añadió.

“La clave es no alejarse del pueblo, estar siempre con la gente y ayudar más a los pobres, porque son leales. Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, añadió.

“Felicidades a todos los que participaron, ojalá que así se haga en todos los partidos y que ojalá en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir. Que no sea nada más arriba, en loa restaurantes de lujo. Es muy importante que participe la gente, 2 millones 500 mil es mucho”, concluyó el mandatario.

