“Se metió con mi sexualidad”, periodista acusa con AMLO a reportero

Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una asistente increpó al mandatario mexicano y por medio de un cartel le pidió ayuda por las amenazas de su agresor, el reportero Omar Niño.

Esta persona, identificada como Ana Dora Cabrera, periodista de San Luis Potosí, acusó a Omar Niño de generar violencia en contra de ella y menoscabar su trabajo.

Aseguró que Omar Niño ‘juega con el pueblo’ y la información que presenta cuando va a las conferencias del presidente ‘no es precisa’.

Ana Dora además denunció que el reportero en cuestión le ha hecho comentarios misóginos y otros tipos de violencia por lo que pidió protección del Estado.

“En San Luis nadie lo quiere tocar, viene aquí a exponer que lo quieren meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, me dice ‘chamaquilla que juega a periodista’, se metió con mi sexualidad, me dijo mal cogida, es un mensaje de odio”

— - enfatizó.