AMLO responde a familiar de minero que le dijo ‘gracias por tomarse la foto con mi dolor’

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al video viral en el que una mujer, familiar de uno de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, le dijo: “Gracias por tomarse la foto con mi dolor”.

López Obrador afirmó que aún se mantiene la fe de que se encuentre a los mineros con vida, a pesar de que han pasado cerca de seis días.

“Todos tienen fe, nadie está pensando en otra cosa que en el rescate. Nos explicaban de que cuando trabajan en esas minas, los mismos mineros hacen huecos o refugios y eso es lo que se está pensando, en hacer lo más rápido posible el desagüe para que puedan entrar”, dijo AMLO quien advirtió que “se está avanzando bastante”.

Cuestionado sobre cómo fue su encuentro privado con las familias de los mineros atrapados, el presidente respondió: “Ustedes lo imaginan. Las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas”.

Pagar una cuota de humillación

En respuesta directa al video, AMLO respondió: “Que si una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público (y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia), se puede –y además se debe–, pensar siempre en pagar una cuota de humillación”.

López Obrador rechazó que no se haya atendido a tiempo la tragedia. “Se actuó rápido y estaba el equipo desde el principio. El plan DN-III llegó en dos horas al lugar y en tres horas ya habían 92 elementos. Yo estaba informado constantemente”, añadió.

El presidente, quien pocas veces visita las zonas de tragedia y ha criticado a los políticos de anteriores sexenios que sólo van a “tomarse la foto”, respondió que decidió visitar la zona porque quería constatar el trabajo que se estaba realizando.

“Por eso no quise hablar con la prensa, que ahí estaban todos esperando. Y unos de buena fe y otros ya sabemos, que para todo quieren sacar raja” y afirmó que la Fiscalía General de la República ya se encuentra trabajando en la parte judicial del caso.

Finalmente, ante la insistencia de más detalles, AMLO dijo que la concesión de esta mina viene de 2003, y que fue otorgada por Vicente Fox. “Otro dato, nosotros no hemos dado una sola concesión minera en lo que va del sexenio”.

