“Si decreto de la Guardia Nacional es inconstitucional, para eso está la SCJN”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que sean inconstitucionales tanto la iniciativa de reforma constitucional, como el decreto que anunció este lunes, para que la Guardia Nacional sea controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tras las críticas que recibió sobre la promesa de que la Guardia Nacional sería una institución civil de seguridad.

“Van a ir a la Suprema Corte a impugnar y a decir que es inconstitucional la ley. Va a ser el poder judicial el que va a resolver. Si hay violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial”, comentó López Obrador, quien afirmó que no dará “ni un paso atrás”.

“Pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el Ejército y con la Marina y estas dos instituciones están integradas por más de 400 mil elementos y tienen historia. En el caso del Ejército, pues se fundó durante la Revolución, para enfrentar a Victoriano Huerta para restablecer la democracia. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos y de obreros. No pertenecen a la oligarquía de México”, añadió el mandatario.

López Obrador dijo que se necesitaba “toda esa experiencia” y “toda esa fuerza” para enfrentar el principal problema, que es la inseguridad. “Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos había? 40 mil, de los cuales 20 mil eran administrativos”, añadió.

“Gobernar por decreto no es autoritario”: AMLO

El presidente descartó que exista autoritarismo, pues el pueblo de México apoya que el Ejército realice actividades de seguridad pública.

“Estamos viviendo tiempos interesantes y yo no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi consciencia, aunque no le guste a las minorías, vamos para adelante”, advirtió.

Finalmente, López Obrador explicó que el objetivo es proteger a la Guardia Nacional y evitar que sea corrompida, “como pasó con la Policía Federal”, y señaló que es lo mismo que busca al promover que una empresa de la Sedena se encargue de obras como el Tren Maya, para evitar que sean privatizados en un futuro.