Advierten rezago en vacunación infantil; piden a gobierno establecer plan emergente

Organizaciones sociales y no gubernamentales como Save the Children hicieron un llamado al gobierno de México para que atienda el rezago en los esquemas de vacunación de niños y niñas que se agudizó desde 2018. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2021 solo el 27.5% de los menores de un año de edad tuvieron su esquema de vacunación completo, es decir que 7 de cada 10 niños de esta edad no cuentan con las vacunas necesarias.

Según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el bienestar de los niños y adolescentes (ENCOVID19 Infancia), la pandemia propició que la población dejara de asistir a clínicas de salud para aplicarse las vacunas correspondientes por lo que 4 de cada 10 hogares reportaron la interrupción de las mismas.

“México cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos del mundo. Sin embargo, desde 2018 las coberturas se encuentran entre las más bajas de los últimos 20 años”. — Señala la organización internacional en pro de los derechos de la niñez a través de un comunicado.

Save the Children señala que la inmunización contra formas graves de tuberculosis pasó de 97.3% en 2018 a 86.6% en 2021; mientras que la vacunación contra la Hepatitis B apenas tiene una cobertura del 56.7% a nivel nacional; en el caso de la vacuna Pentavalente que protege a menores de uno y dos años contra enfermedades como difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b la cobertura es del 70.1%.

De acuerdo con la ONG en pro de los derechos de la niñez, algunas de las razones de la baja cobertura en vacunación son el abasto irregular de vacunas; los mitos y creencias como falsas contraindicaciones; la falta de un sistema nominal de seguimiento; problemas de infraestructura de la red de frío; y la falta de transparencia en el proceso de compras de vacunas e insumos.

Datos recabados por Save the Children en comunidades del sur de México, revelan que la razón principal por la que niñas y niños no cuentan con sus vacunas es por la falta de los biológicos; le siguen la falta de tiempo de los padres para llevar a sus hijos a las unidades de salud; la falta de insumos o de personal para aplicar las vacunas; y motivos relacionadas con Covid-19.

¿Qué piden al gobierno?