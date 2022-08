Más de 50% de los estados ocultan y manipulan cifras sobre delitos de extrema violencia

Los gobiernos de 17 de las 32 entidades de la República mexicana maquillaron, alteraron carpetas de investigación y ocultaron delitos que se cometieron en el primer semestre de este 2022, de acuerdo con la organización civil Causa en Común.

Te puede interesar: Jalisco y Guanajuato bajo fuego: delincuencia provoca bloqueos y ataca negocios

Esto brinda la falsa idea de que las entidades atienden eficazmente la violencia, cuando es todo lo contrario, pues no reportaron los delitos o, en el peor de los casos, decidieron ser omisos en documentar los expedientes.

El informe “Bajando el switch… un país sin denuncia y con probable manipulación de cifras sobre inseguridad”, revela que en el país hay un serio problema de subregistro de los delitos que se cometen a diario, esto debido a una falta de denuncia de la ciudadanía en general, nula capacitación de los servidores públicos en los Ministerios Públicos y una mala clasificación los ilícitos que se comenten por parte de los funcionarios.

Es cada vez más probable que existan manipulaciones de las cifras sobre inseguridad en todo el país; hemos detectado que en gran parte de los estados han comenzado con esta práctica y siguen fomentándola. Por ello, es probable que las autoridades no registren deliberadamente algunos delitos, o bien los reclasifican en otras categorías, lo que da una falsa proyección de disminución de la violencia. — Causa en Común

Luis Sánchez Díaz, investigador de la organización Causa en Común, señaló que algunas entidades no registran estos delitos y las autoridades federales no hacen aclaración alguna al respecto, lo que abre el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan.

El subregistro indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia con tal de que las carpetas de investigación no aumenten, tampoco generan confianza entre la ciudadanía y, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva. — Luis Sánchez

Por ejemplo, en el delito del homicidio doloso, la administración actual reportó disminuciones entre el 0.4 y 3% en todo el país; sin embargo, cifras de algunos estados presentan anomalías, pues mientras registran disminuciones considerables en ese delito, reportan aumentos en homicidios culposos lo que podría revelar una reclasificación por parte de los Ministerios Públicos.

Solo en Guanajuato, el conteo de homicidios culposos, es decir muertes accidentales, presenta una fuerte correlación con el de homicidios dolosos desde 2018. Esto toma relevancia porque a partir de 2020, ambos conteos disminuyeron al tiempo que los registros en “otros delitos contra la vida” se incrementaron, sin que exista una explicación sobre este rubro por parte de las autoridades estatales y federales.

Por otro lado, Colima reportó una disminución en materia de feminicidio de 100%; no obstante, organizaciones civiles han documentado en este periodo al menos siete mujeres asesinadas con extrema violencia.

En tanto, en materia de secuestro en Quintana Roo y Sinaloa no reportaron este delito en lo que va del año; Durango por su parte ha registrado únicamente un secuestro desde 2020; aunque en el primer semestre de 2022 reportó 77 víctimas por otros “delitos que atentan contra la libertad personal”.

Colima no reporta feminicidios, robo a transeúntes, robo de vehículo, es claro que estos reportes no reflejan la realidad del país. El subregistro por falta de denuncias solo es una parte de la historia, hay varios indicios de la manipulación de cifras. — José Antonio Polo Oteyza, director general de Causa en Común

¿Qué delitos se ocultan principalmente?

El subregistro que se presenta principalmente en este año es en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transeúnte con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las Fiscalías durante 2020 fue de 93.3%.

Mientras que la ENVIPE 2021, refiere que los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6%), la extorsión (97.9%), el fraude (96.7%), el robo parcial de vehículo (94.4%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4%) y el robo a casa habitación (90.6%).

Ante esta situación, Causa en Común explicó que los mecanismos que dan cuenta de supuestas disminuciones en algunos delitos durante el primer semestre del año es debido a los ocultamientos que han hecho las autoridades de los tres órdenes de gobierno y en otros casos en el “maquillaje” de cifras en encuestas de victimización.

A considerar:

La disminución en las cifras de violencia que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no se debe a que las estrategias para pacificar al país estén dando resultados , sino a un subregistro de delitos : Causa en Común

, sino a un : Causa en Común “Para tener mejores estadísticas se necesita una reforma policial para cambiar el sistema, para tener un panorama más claro de quién registra, cómo se registra y qué registra”, aseguró Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública en el Observatorio Nacional Ciudadano.

para cambiar el sistema, para tener un panorama más claro de quién registra, cómo se registra y qué registra”, aseguró Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública en el Observatorio Nacional Ciudadano. “Hay una ausencia de perspectiva de género en las investigaciones en materia de feminicidio y toda muerte violenta de una mujer debería clasificarse así”, dijo Maria Elena Esparza, directora de la asociación civil Ola Violeta.

Datos:

Durante el primer semestre de 2022 se registró una cifra de 15 mil 893 víctimas de asesinato, pero en junio se realizaron ajustes en los criterios del conteo de enero a marzo en al menos seis estados.

Sin embargo, estas reclasificaciones son anomalías, denunció la organización civil, pues según el Secretariado, las cifras se refieren al momento en que las fiscalías abren las carpetas de investigación, sin que posteriores reclasificaciones debieran alterar ese registro original.

Asimismo, en el primer semestre de 2022, el SESNSP reportó 493 víctimas de feminicidio, lo que implica una reducción de 8% respecto al mismo periodo de 2021. Aunque este delito ha presentado subregistros derivados de la falta de homologación de su tipificación en los códigos penales estatales, lo que en sí mismo afecta la precisión de las estadísticas reportadas.

de su tipificación en los códigos penales estatales, lo que en sí mismo afecta la precisión de las estadísticas reportadas. 17 estados reportaron disminuciones en el delito de feminicidio, uno de ellos del 100%, y diez más tuvieron una disminución igual o mayor al 50%; no obstante, existen casos cuyos registros oficiales no concuerdan con los reportes hallados en medios de comunicación locales.

Cifra: