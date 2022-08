‘Él mismo se inculpó’, revela AMLO sobre detención de Murillo Karam

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que el propio exprocurador Jesús Murillo Karam se inculpó en el caso Ayotzinapa al decir en conferencia de prensa que se hacía responsable de la investigación del caso Ayotzinapa.

“Debe de tenerse en cuenta que son dos acciones: la desaparición y lamentable sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala, y la actitud de las autoridades que se pusieron de acuerdo para mentir”, añadió el mandatario.

El presidente explicó que las autoridades se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos y dijo que es “lo que se conoce como la fabricación de la llamada Verdad Histórica”, y del cómo mintieron.

“En el caso del procurador Murillo Karam, sobre su detención, independiente de declaraciones de los implicados, pues él mismo se inculpa, de acuerdo al informe, y a la investigación de la Fiscalía”, añadió el mandatario.

López Obrador reveló un fragmento en video del momento en que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, citó frente a los padres de los 43 normalistas desaparecidos palabras de Murillo Karam sobre la creación de la verdad histórica y la responsabilidad de la misma.

Gertz Manero afirmó que en la anterior PGR “Intentaron soslayar la responsabilidad del Estado Mexicano y culpar de todo a las autoridades de Guerrero, ante la dinámica de lo ocurrido —que se salió de control y que fue imposible de ocultar—”.

Aún no hay información sobre Peña Nieto o Cienfuegos: AMLO

El presidente afirmó que aún no se pueden adelantar juicios y que no existe información sobre la vinculación de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, o de Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que existen órdenes de aprehensión contra mandos militares.

López Obrador pidió que “no se vuelva a repetir”.

“Nada de que los jóvenes eran revoltosos y necesitaban un escarmiento. Todos esos argumentos son ofensivos. No se puede actuar de esa manera. Y también, nada de que se actúa así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. El prestigio se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas”.

El mandatario defendió que las acciones de una persona, o un grupo de personas, no definen a las Fuerzas Armadas como institución.

“La actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas es otra cosa. No es lo mismo. [Me dicen] “Es que se va a manchar el Ejército”. No. Se mancha si hay responsabilidad y si no se actúa con la verdad. Si no, no tiene por qué mancharse. Se castiga a los responsables y se limpia”, añadió.

Finalmente, López Obrador cuestionó la fabricación de la Verdad Histórica, “Ya habían cometido esta atrocidad, ¿por qué ocultar los hechos? ¿A quién protegen? ¿Quién puede ser más importante que la justicia y la verdad?”.