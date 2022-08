Después de varios meses, vuelve a volar el Avión Presidencial

Avión presidencial retoma vuelo después de 6 meses estacionado

Este martes, el Avión Presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” volvió a tener actividad este martes, después de casi seis meses sin actividades. Hasta el cierre de esta edición, el avión se encuentra en el aire. Salió de la Ciudad de México, viajó hacia Guadalajara y dio vuelta hacia la capital del país.

Ruta del avión presidencial del 30 de agosto de 2022. El TP-01 viajó a Guadalajara, dio la vuelta sin descender y llegó a la Ciudad de México de nuevo. (flightradar24.com)

La última vez que el FAM3523 (también conocido como TP01 y XC-MEX) voló fue en marzo de 2022, cuando realizó un vuelo hacia el sureste del país y regresó a la Ciudad de México.

¿Qué pasó aquí? Parece que no tenían nada qué hacer y sacaron a dar un rol al avión presidencial FAM3523 por 2 horas y lo regresaron a la Ciudad de México



Fuente: https://t.co/Ls6ikfN1ve pic.twitter.com/bjA7AbykQy — Sasser (@mx_sasser) March 3, 2022

Aún teniendo el avión parado, ahorramos: AMLO

El pasado 7 de enero, el presidente López Obrador confirmó que el avión presidencial se vuela con cierta regularidad, con motivos de mantenimiento.

“Aún teniendo el avión parado y dándole mantenimiento, que no se deteriore, porque además se cuida, de vez en cuando se vuela conforme a las normas de mantenimiento, bueno, los costos de mantener el avión son muchísimo menos que lo que gastaríamos si yo utilizara ese avión, o cualquier funcionario”, comentó el presidente.

Una de las últimas acciones que el presidente comentó que se haría con el avión presidencial, sería entregarlo a la empresa Olmeca-Maya-Azteca, formada por la Secretaría de la Defensa, para su administración.

“La otra posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto junto con el aeropuerto de Palenque, de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum y el Tren Maya; que esa empresa maneje este avión y pueda rentarlo. Hay que hacer cuentas para que se pueda tomar esta decisión. Esto sería para viajes de la Ciudad de México a Tulum, al nuevo aeropuerto, a Cancún, a Los Cabos, porque esa es la otra situación, el avión para utilizarlo de manera adecuada requiere volar en promedio cuatro, cinco horas, no es un avión que deba utilizarse… Ya lo hemos dicho aquí, por eso fue un absurdo, bueno, por donde se le vea esa compra, es una situación irracional, o sea, no sólo por el lujo, por la extravagancia, sino porque técnicamente esos aviones están diseñados para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, para largas distancias, no es para despegar aquí y bajar en Tuxtla Gutiérrez o en Villahermosa, o en Guanajuato o en Guadalajara, no, porque es muy costoso y no se recomienda, es para viajes largos”, comentó.

“Imagínense, el presidente de México, que tiene un avión que sólo en sentido estricto, técnico, podría utilizar para viajar pues fuera del territorio, porque si estamos hablando de cinco horas, pues tiene que ser ya otro país, ni modo que va a tener un avión sólo para ir al extranjero”, concluyó AMLO.

También puedes ver

“Nos ha costado vender el avión presidencial porque fue un fraude”: AMLO