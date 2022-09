Marko Cortés advierte al PRI que la alianza #VaPorMéxico podría acabar

La alianza por #VaPorMéxico estaría a punto de terminar, luego de que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés hiciera una advertencia el Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Mediante una conferencia de prensa en el Senado de la República, el líder Nacional del PAN aseguró que si el PRI no retira la ampliación de mantener al Ejército en las calles hasta 2028, la alianza se termina #VaPorMéxico se termina.

“La dirigencia nacional del PRI debe asumir la gran responsabilidad de seguir dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a la mayoría de Morena con la Ley Bartlett. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o voten en contra, de lo contrario, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar por qué no va a continuar la coalición Va por México”, declaró.

“Las iniciativas que impulsa Morena como legislación secundaria y como la que impulsa el PRI, llevan al país a la militarización y son incongruentes una con otra”, agregó.

Asimismo, recordó a los legisladores del partido tricolor que la Alianza #VaPorMéxico no se trata de nada electoral, por lo que si no se respeta lo que le dio sentido a la coalición, “simplemente no valdría la pena continuarla”.

Finalmente, destacó que la coalición tiene como objetivo no aprobar ninguna reforma establecida por Morena, y menos la de militarizar el país, ya que es algo incongruente.

Tras anuncio de @LaydaSansores de suspender difusión de audios de @alitomorenoc, @MarkoCortes líder de @AccionNacional indica que “si @PRI_Nacional no retira ampliación a 2028 de Ejército en las calles o vota en contra, coalición #VaXMéxico ya no tiene razón de ser” pic.twitter.com/xftN9t7gvY — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) September 6, 2022

