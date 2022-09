Fractura en “Va por México”; ¿por qué puede diluirse la alianza PRI, PAN, PRD?

La coalición opositora formada el 22 de diciembre de 2020 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), podría llegar a su fin luego de que el PAN y el PRD anunciaran este 7 de septiembre la suspensión temporal de la alianza electoral y legislativa conocida como “Va por México”.

Esta virtual ruptura en los partidos de oposición se dio luego de que el PRI respaldara la iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre, para extender la participación las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, y no hasta 2024 como se planteó en 2019 cuando se creó la Guardia Nacional.

En relación con la iniciativa de reforma constitucional presentada para prorrogar la militarización del país, compartimos nuestra postura.



¡NO a la militarización! pic.twitter.com/tUoS15ZeHZ — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 7, 2022

La propuesta de reforma de De la Torre fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 2 de septiembre y se entregó a la Comisión de Puntos Constitucionales la noche del 6 de septiembre.

Dicha iniciativa no solo causó la reacción del PAN y el PRD, pues el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República también manifestó su rechazo ante la propuesta de reforma constitucional de Yolanda de la Torre. Tanto los partidos encabezados por Marko Cortés y Jesús Zambrano, como los representantes del PRI en la cámara alta, argumentan que mantener a las Fuerzas Armadas en las calles por cuatro años más es una manera de prorrogar la militarización del país.

“Expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad, y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que revalore y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió”. — Comunicado conjunto PAN-PRD.

En contraste, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo en una rueda de prensa horas más tarde, que la iniciativa “no es un cheque en blanco”, para el gobierno de Morena, sino que responde a la necesidad de paz y seguridad que se tiene en distintos puntos del país por la fuerte presencia de los grupos criminales.

Sin embargo, Moreno Cárdenas no se libró de los señalamientos de una presunta traición del partido tricolor al bloque opositor, y tras la presentarse la iniciativa se especuló sobre una supuesta alianza entre el PRI y “Alito” con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que el líder priista indicó que su partido no tiene acuerdos en lo “oscuro”, y reafirmó su postura aliancista; pero no quitó el dedo del renglón sobre el respaldo del PRI a la iniciativa de De la Torre.

“No tenemos ningún acuerdo en lo oscuro, nuestros acuerdos son públicos, son abiertos, es una posición que tenemos”. — Alejandro Moreno Cárdenas.

Las claves de la fractura

La iniciativa del PRI se presentó en el mismo contexto en el que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador envió al Congreso una iniciativa para que la Guardia Nacional pase operativa y administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado 12 de agosto el Ejecutivo adelantó que se buscaría un sustento legal para que las Fuerzas Armadas se mantuvieran en labores de seguridad pública después de 2024, justo lo que propone la iniciativa de la diputada del PRI.

De acuerdo con el PAN y el PRD los principales objetivos de la coalición “Va por México”, era “ponerle un alto” a Morena, proteger al Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar la militarización del país.

Reacciones

La iniciativa del PRI no solo causó la reacción de sus aliados políticos, sino también de viejos militantes, empresarios, y detractores cuyas opiniones van desde condena a la militarización; cuestionamientos sobre si el PRI está con la oposición o con Morena; y festejos sobre la eventual ruptura de la alianza.

La coalición #VaPorMéxico surgió para preservar los valores de la democracia y defender la Constitución, incluyendo la lucha contra la militarización. Su fortaleza reside en el cumplimiento de lo pactado. Los líderes partidarios deben apegarse a principios y honrar los acuerdos. pic.twitter.com/vYmcOxZSUF — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) September 6, 2022

#PAN Y #PRD anuncian la suspensión temporal de la alianza PRI-PAN-PRD



Pregunto a los priistas… ⁰



¿Construir una oposición hacia 2024 depende del desafuero de @alitomorenoc ? ⁰



¿El futuro del Ejército depende del desafuero de @alitomorenoc ?… — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) September 7, 2022

Ya fue va por México... — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 7, 2022

La suspensión temporal de la Coalición #VaPorMéxico exige, en las próximas horas y días, un diálogo franco entre las dirigencias nacionales y quienes integramos la mesa política. Es tiempo de privilegiar el futuro democrático del país. — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) September 7, 2022

Se suspende la coalición legislativa Va Por México, hasta que el PRI se defina si está del lado de Morena o de la oposición al gobierno. — Carlos Valenzuela (@cvalenzuelag1) September 7, 2022

Ya no van a hablar más de @alitomorenoc porque ya llegaron a un acuerdo (junto con Adán Augusto) para aliarse #PRI y #Morena y dejar al #Ejército en las calles por 4 años más … el Jaguar logró su objetivo… asustaron a Alito — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) September 6, 2022

La Coalición VPM es INDISPENSABLE para mantener a raya las aspiraciones del Ejecutivo de destruir el INE, estatizar la energía y militarizar la Guardia Nac.; es INDISPENSABLE para ganar en Edomex y Coah.; es INDISPENSABLE para lograr la alternancia en 24. Es INDISPENSABLE, punto! — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) September 7, 2022

Futuro incierto

La suspensión de la alianza “Va por México” supone un panorama incierto para los partidos de oposición con miras a los comicios electorales de 2023 en Coahuila y Estado de México; y los presidenciales en 2024. Salvo contadas excepciones, desde 2018 las candidaturas en coalición han sido la única forma en la que la oposición ha hecho frente a la popularidad del presidente y al creciente poder político de Morena en el país.

