El número de víctimas de delitos en México creció 2.9% en 2021: INEGI

En México, durante 2021, el número de víctimas de delincuencia se estimó en 22.1 millones de personas, 2.9 por ciento más que en 2020 de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del INEGI.

El Instituto señaló que en ese mismo año la tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 207 víctimas por cada 100 mil habitantes, apuntó que 29% de los hogares del país tuvo, como mínimo, a uno de sus integrantes como víctima del delito, porcentaje estadísticamente mayor al de 2020.

De los delitos, 93.2% no tuvo una denuncia o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación, a este suregistro se le domina cifra negra. Las causas por las que la gente no denuncia: 33.5% no lo hace por pérdida de tiempo y 14.8% por desconfianza a las autoridades.

La tasa de mujeres víctima de delitos fue estadísticamente mayor en 2021 que ene 2020 al registrar 23 mil 309 mujeres víctimas por cada 100 mil mujeres de 18 años y más.

Los delitos más representativos:

Robo o asalto en calle o transporte público: 621.4%

Fraude: 19.2%

Extorsión: 17.5%

Robo total o parcial del vehículo: 10.8%

Amenazas verbales: 9.2%

Robo en casa habitación: 6%

Lesiones: 4.5%

Otros robos: 4.5%

Otros delitos: 7.9%

Violencia. El aumento de la violencia en México se debe a la política de seguridad impuesta por AMLO, consideran especialistas. (Gabriela Pérez/Cuartoscuro)

Delitos Sexuales

En cuanto a delitos sexuales, las mujeres fueron más vulnerables, con una tasa de incidencia de 3,935 delitos por cada 100 mil mujeres, cifra estadísticamente superior a los 3,140 delitos estimados en 2020. Se contabilizaron 10 delitos sexuales cometidos a mujeres por un delito sexual cometidos a hombres.

Secuestros

Durante 2021, a nivel, nacional se estimaron 63 mil 131 secuestros a algún integrante del hogar. Se contabilizaron 60 mil 716 víctimas. La incidencia delictiva en las personas, para 2021, se estimó una tasa de 30,786 delitos por cada 100 mil habitantes. La tasa de incidencia delictiva no presentó cambios con respecto al año anterior.

Delitos más frecuentes por entidad Federativa en 2021:

Extorsión: 12

Fraude: 12

Robo o asalto en calle en el transporte público: 5

Robo parcial de vehículo: 1

Otros robos: 1

Otros delitos: 1

Costo del delito

En 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 278.9 mil millones de pesos, lo anterior se traduce en 1.55% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 7 mil 147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Las víctimas de robo total de vehículo tuvieron una pérdida promedio de 31 mil 177 pesos. Las personas que sufrieron fraude perdieron, en promedio 9 mil 684 pesos.

Entidades

Las entidades en donde creció la tasa de víctimas de delitos son Estado de México: 17.7%, Sinaloa: 17.1%, Chihuahua: 15.8%, Chiapas: 13.1% y Guanajuato: 11.9%

El INEGI informó que del 28 de febrero al 29 de abril de 2022 se levantó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022.