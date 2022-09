4T mete tijera a organismos autónomos, pierden hasta 20% de su presupuesto

En el Paquete Económico de la Federación (PEF) 2023 se planteó una reducción al presupuesto a dos organismos autónomos, como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que han presentado un retroceso en esta administración de hasta 20% de sus recursos en lo que va de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el Paquete Económico 2023 —que se entregó a la Cámara de Diputados la semana pasada— el Inegi es el principal perdedor en cuestiones de presupuesto para el próximo año, pues se perfila una reducción de 15.4%, mientras que el organismo defensor de los derechos humanos en el país recibirá los mismos recursos que el año pasado, pese al crecimiento de su nómina y aumento de los costos en todo el país.

“Dado que ya no habrá Censo Agropecuario, no me sorprendería una reducción de entre unos mil 500 y dos mil millones, debido a que los censos hacen que el presupuesto del Inegi cambie mucho de año a año”, explicó una fuente de alto nivel del Inegi, que solicitó el anonimato.

Mientras que la CNDH suma un segundo año consecutivo con reducciones a su presupuesto anual, de concretarse a la proyección que se realizó en el Paquete Económico 2023, pues en este año tuvo una reducción a su presupuesto de 8.2%, en términos reales, en tanto en 2021 también sufrió una reducción de 5%.

Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), representaron aumentos marginales a su presupuesto para 2023, que en términos reales se traducen en 16.7% y 6.25%, respectivamente.

Organismos autónomos

En contraste, el Instituto Nacional Electoral (INE) logró tener un incremento de 21% más de presupuesto que el año pasado, pese a los amagos del presidente AMLO.

El Inegi tuvo una reducción del 14% respecto al año pasado.

