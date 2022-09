Pide AMLO que gobernadores respalden su propuesta sobre la Guardia Nacional

Este lunes, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores de las 32 entidades federativas que respalden a la Guardia Nacional, pues, son ellos los que piden el apoyo de las Fuerzas Armadas, como el Ejército y la Marina.

“Ahora que estuve de gira hice un exhorto respetuoso a los gobernadores para que se manifiesten, que no se queden callados. Porque nos piden que intervenga el Ejército, que intervenga la Marina, incluso reconocen que ayuda el Ejército, que ayuda la Marina, pero cuando se trata de defender lo que puedan -legalmente- las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio”, añadió el mandatario.

El presidente se refirió a los desplegados que han sido publicados por gobernadores de Morena respaldando su iniciativa para que sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien tenga la operación de la Guardia Nacional.

Te recomendamos leer: Ebrard representará a México en funeral de Isabel II: AMLO

“Algunos sí se han estado manifestando, desde luego hubo un manifiesto cómo de 21 gobernadores del movimiento de Morena. 21 o 22, pero faltan diez. Y que hablen con sus partidos, que no usen esto para presionar”, añadió.

Cuestionado sobre si está de acuerdo con la iniciativa de ley presentada por la senadora de Morena, Yolanda de la Torre, sobre extender el periodo en el que las fuierzas armadas apoyarán a la Guardia Nacional, López Obrador respondió: “Yo espero que se apruebe la ampliación porque he estado viendo una actitud distinta en algunos. Otros siguen en lo mismo, en no permitir nada, en que nos vaya mal y que entre más homicidios, ‘ahí está, no funciona, no funcionó’, dicen y les tenemos que estar sacando la gráfica de que no funcionaron los gobiernos anteriores”, añadió.

“Yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas”, añadió AMLO al respecto. “Sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad, a todos nos conviene. No puede ser que la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país”.

López Obrador también aprovechó para recriminar que los opositores a sus reformas son “muy hipócritas”, porque “antes, o se callaban cuando estaban utilizando el Ejército para reprimir al pueblo o estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Ahora se les olvida que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón está preso porque se le acusa de proteger a narcotraficantes. Y ahí están rasgándose las vestiduras: ‘¡Qué barbaridad, se va a militarizar el país!’, cuando se torturaba, había masacres en los gobiernos neoliberales, y eso nunca lo vieron, nunca lo cuestionaron. Por eso hablo de hipocresía”.

También puedes ver

Anaya asegura que AMLO se doblega ante el crimen organizado