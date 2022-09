Marko Cortés rompe relación con ‘Alito’ Moreno tras votos de diputados

El presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, anunció que la relación con Alejandro Moreno, quien preside al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se terminó, esto luego de que los diputados federales del PRI votaran a favor de que el Ejército continúe en las calles hasta 2028 para combatir al crimen organizado.

Tras acudir a la toma de protesta de Esteban Villegas, como gobernador de Durango, declaró a los medios de comunicación que esta decisión la tomó “porque ya no hay confianza” en Alejandro Moreno, quien en días recientes bajó el tono de sus críticas en contra de Morena.

“Ya no habrá relación con Alejandro Moreno, lo hemos dicho con claridad, porque ya no hay confianza con la dirigencia nacional del PRI, quien no cumplió con su palabra y porque se incumplieron los acuerdos”, acusó.

En la toma de protesta de Esteban Villegas también acudió Moreno, así como Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solo a este último Cortés le estrechó la mano, pues negó el saludo al presidente del PRI.

También dijo que espera que en el Senado de la República sea detenida esa propuesta y dijo que los diputados priistas deben ser consistentes con lo que han dicho, ya que de eso dependerá el futuro de la alianza Va por México.

