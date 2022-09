Me gustaría ir al infierno para ver cuántos santurrones hipócritas me encuentro: AMLO

Como “invenciones” y “campañas en contra” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los comentarios difundidos sobre su estado de salud durante el fin de semana. Esto, tras la ceremonia del Grito de Independencia en donde el mandatario se mostró rígido ante algunas posturas y al Desfile Cívico Militar, en el que se le vio cansado.

“Hay que estar informando constantemente, porque tienen campañas en contra de nosotros. Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba enfermo. Que ya estaba a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían “al infierno” y yo les digo “nada más me gustaría para ver a cuántos de estos me encuentro por allá. De estos santurrones hipócritas, nada más por eso me gustaría”, comentó López Obrador

El mandatario afirmó que “ya está chocheando” y que eso lo saben los opositores, pues él es el presidente de mayor edad electo en el país. “”Nunca lo he negado, yo creo que fui el primero en decirlo. Ayer una simpatizante me ayudó porque les contestó: ‘se levanta a las 4 de la mañana, se tiene que esperar en la noche al grito, y al día siguiente tuvo el desfile y tú dices que le ves cara de cansado’. Y en lo que más me ayudó fue que dijo ‘Si tu tuvieses 67 años’ y yo dije ‘Bravo, porque no tengo 67, ya voy a cumplir 69, el 13 de noviembre’, pero ella les dice: ‘¿Tu no te sentirías cansado?’.

Odio y amargura provocan desear el mal al prójimo: AMLO

El presidente se mostró ofendido por comentarios en los que le deseaban la muerte o alguna enfermedad grave. “Estaba leyendo a algunos casi poniendo ‘Ayúdanos diosito’ y yo digo: ¿cómo van a la iglesia y a los templos?, ¿Qué no les enseñaron que no debemos desearle la muerte a nadie? ¿Dónde está el humanismo? Se eclipsa por el fanatismo, por lo ideológico, por lo dogmático, por el odio, ¿Para qué vamos a los templos y a las iglesias? Me refiero a los que actúan de esa manera”.

Finalmente, López Obrador criticó el ejemplo que quienes desean el mal a otra persona transmiten a sus hijos. “No hay que permitir que se endurezca el corazón. Mientras tengamos sentimientos y seamos capaces de entristecernos por lo que le sucede al prójimo y tengamos compasión y bondad, vamos a ser muy felices. Lo otro es amargura. Odio. Son instintos, ahí si malignos”.

El mandatario concluyó diciendo que sí tiene que tomar medicamentos por sus padecimientos, pero que se encuentra con buen estado de salud.

