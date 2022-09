Raúl Paz exalta al gobierno de AMLO; Monreal lo reconoce por “buscar un mejor país”

El senador Raúl Paz, quien dejó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a las filas de Morena, dijo que esta fue una decisión difícil y que sabe que de ahora en adelante enfrentara cuestionamientos de “intereses mezquinos”, así lo afirmó en un video que compartió en sus redes sociales.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy sin duda tomé la más difícil de mi vida laboral y política, no difícil por lo que implica, sino porque sé qué me voy a enfrentar a los ataques de diferentes intereses mezquinos que me van a querer demeritar”.

Paz consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el único que ha puesto mayor empeño en el desarrollo del sur del país, fue por eso que decidió sumarse a su gobierno y trabajar por los que menos tienen.

El día de hoy cierro un ciclo en lo profesional y político, dando inicio a la transformación de México desde @PartidoMorenaMx como Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial.



Les comparto este importante mensaje: pic.twitter.com/BLOnY6wy2U — Raúl Paz (@RaulPazMx) September 21, 2022

“Soy un fiel creyente de que para que México avance debemos reducir la brecha de desigualdad tan grande, estoy muy consciente que el único gobierno y presidente que ha mirado al sur de nuestro país es el de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, por eso me sumo a tarjar por Yucatán, por el sur de México que tanto lo necesita y por los que menos tienen”.

Más tardes, Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de los senadores de Morenoa, dio la bienvenida a Paz, como horas antes lo hizo Mario Delgado, presidente nacional de ese partido hizo lo mismo.

En el Grupo Parlamentario de MORENA (@MorenaSenadores) damos la bienvenida al senador Raúl Paz Alonzo (@RaulPazMx). Todas y todos los que quieran trabajar por un cambio positivo en nuestro país son bienvenidos. pic.twitter.com/08y7BAGDsw — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 21, 2022

Actualmente, Raúl Paz Alonso es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante de las comisiones de Energía, Reforma Agraria, Turismo y Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en México.

“Nosotros estamos muy claros en lo que queremos: un mejor país, una transformación profunda de la vida pública, un cambio de régimen. Y todos los que quieran eso, son bienvenidos, por eso es bienvenido Raúl Paz”, expresó Monreal.

