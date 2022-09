Niega AMLO que escritorio desordenado sea suyo; es de “Laurita”, su colaboradora

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él resiste a las críticas de sus opositores, quienes “están al pendiente de todo” para cuestionarlo y hasta insultarlo. Ejemplo de ello es el video que grabó la madrugada del jueves 22 de septiembre, tras el sismo magnitud 6.9 con epicentro en Coalcomán, Michoacán, en el que se ve al presidente en un escritorio con papeles y libros en desorden.

López Obrador explicó que ese escritorio no es de él, sino de su colaboradora “Laurita”, Laura González Nieto, quien le ha ayudado durante muchos años.

“Estaba yo hablando con el general [Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional] en la oficina de Laurita y es su escritorio. Yo no podría trabajar sin Laurita, ella lleva conmigo mucho tiempo, llegó jovencita a trabajar, y es a la que le dicto mis discursos. Es todo. Y por eso su despacho está así y tiene ella teléfono [rojo] porque es parte de lo más cercano, de lo más íntimo”, explicó López Obrador.

El presidente añadió que Laurita tiene libros y expedientes “porque ese es su trabajo”. “Ahí le llegan todos los oficios, informes, y además, me guarda mis textos, los libros. Si le digo ‘Necesito un libro de Neruda que se llama ‘Para nacer he nacido’ en donde hace mención a lo que fue el Gobierno de Roosevelt, y si no es ese, es otro’, ella va y está el libro”, dijo el mandatario.

¿Cómo conoció AMLO a Carlos Monsiváis?

El presidente defendió el escritorio desordenado recordando a Carlos Monsiváis, y contó cómo fue el día en que lo conoció.

“Además, cuando uno escribe, tiene uno papeles. Yo recuerdo y salió una foto que es muy ilustrativa de lo que era Carlos Monsiváis, de cómo trabajaba. Recuerdo cuando el ‘Éxodo por la Democracia’, que caminamos de Tabasco a la Ciudad de México durante un mes. La última parada fue de Neza al Zócalo y fue un acto espléndido. Esto en 1991, pero en la noche me fue a buscar a Neza, a donde estábamos en el campamento, Rafael Barajas, porque necesitaba hacer mi discurso y me dice “Vamos a pedirle a Carlos que nos ayude”.

López Obrador recordó que Monsiváis escribió y corrigió muchos de sus discursos, excepto del momento del desafuero, el cual causó división entre ambos.

“Carlos Monsiváis, me consta, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo, desde el 68 ayudaba a escribir. Era una cosa extraordinaria. Llegamos [a su casa] y yo traía en mi maleta mis tenis desgastados, que eran mi trofeo y Rafael siempre ha tenido Volkswagen, y vamos a San Simón, a la Portales, ahí vivía Carlos. Llegamos, estaba esperando y tenía su escritorio y ahí estaban los gatos. Y me dice “¿Qué has escrito?” y le enseñé un borrador. “¿Qué quieres decir?” y le respondí que quería agradecer la solidaridad de las personas porque donde pasábamos eran muy solidarios”, concluyó el mandatario.

Te recomendamos ver

Durante sismo, joven sale a las calles con su mascota envuelta en una cobija