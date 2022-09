Ayotzinapa, ocho claves del caso Iguala a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas

En el marco de las movilizaciones por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, las interrogantes sobre qué pasó con los jóvenes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 siguen abiertas, y a pesar de los avances y filtraciones sobre las investigaciones, el caso Iguala se mantiene lejos del esclarecimiento.

Desaparición

De acuerdo con los informes oficiales, el 26 de septiembre cerca de un centenar de estudiantes normalistas de Ayotzinapa se preparaban para viajar a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre. Entre las 11:30 y las 17:00 horas los estudiantes lograron tomar un par de autobuses y se dirigieron al Rancho del Cura en las cercanías de Iguala para botear y tomar más autobuses.

Cerca de las 19:00 y las 21:10 horas, los normalistas consiguieron tomar cinco autobuses en las carreteras México-Acapulco y Chilpancingo-Iguala; así como en la Central de Autobuses de la demarcación.

Entre las 21:20 y las 23:00 policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco intentan detener a los estudiantes entre forcejeos y disparos a las unidades; mientras que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y la policía de Iguala instalaron retenes en las para sitiar a los autobuses en los que viajaban los normalistas.

De las 23:00 a las 03:30 horas del 27 de septiembre se dieron una serie de hechos violentos, los policías municipales de Iguala y sus refuerzos de otras demarcaciones someten y golpean a los estudiantes. Los estudiantes fueron víctimas de cinco ataques armados en distintos puntos y los cristales rotos, cartuchos percutidos sangre y otros rastros de violencia en autobuses Costa Line, con número 2012 y 2510; así como el Estrella de Oro 1568 dan cuenta de lo ocurrido.

Después del caos y la violencia la zona de los ataques fue acordonada por elementos del 27 Batallón de Infantería bajo el mando del capitán José Martínez Crespo, quien a su vez recibía órdenes del entonces coronel José Rodríguez Pérez (hoy detenido).

El saldo de la violencia fueron seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, dos de ellos hallados sobre la calle Juan N. Álvarez esquina con Periférico Norte de Iguala, 20 heridos y 43 estudiantes cuya desaparición a ocho años de distancia sigue sin tener respuestas claras.

Detención de Los Abarca

La noche del 26 de septiembre mientras los normalistas eran víctimas de violencia, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, celebraba un evento del DIF municipal junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y aunque tras darse a conocer la noticia de la desaparición de los estudiantes, Abarca pidió licencia temporal de su cargo el 30 de septiembre de 2014 y desapareció de Iguala en espera de un amparo judicial.

Sin embargo, el 5 de noviembre de ese año, fue arrestado junto con su esposa en una casa en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, por una orden de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) giró en su contra por su presunta responsabilidad por los hechos del 16 y 27 de septiembre de 2014, y su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

El pasado 13 de septiembre, a casi ocho años de distancia, un juez de Tamaulipas absolvió al exalcalde de Iguala por falta de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, el 22 de septiembre el juez Segundo de Distritos de Procesos Penales Federales, Enrique Beltrán Santes vinculó a proceso a los Abarca por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

La verdad histórica

El 27 de enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, presentó lo que hoy se conoce como la “verdad histórica”. El exfuncionario aseguró que después del tercer peritaje se confirmó que los estudiantes fueron privados de la vida, incinerados y posteriormente arrojaron sus restos al río San Juan por el grupo criminal Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales de Iguala y Cocula.

Sin embargo, esta versión descarta la participación del Ejército Mexicano y otros funcionarios públicos en los hechos. La versión oficial apunta a que los narcotraficantes creyeron que los normalistas eran parte de un cártel rival (Los Rojos) y los asesinaron.

Videos de la Marina

En marzo de 2022 el gobierno de México dio a conocer que elementos de la Marina de México fueron parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en 2014, así como en la construcción de la “verdad histórica”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró videos en los que se observan a marinos y a Murillo Karam en el basurero de Cocula.

Informe de la Comisión de la Verdad

El 18 de agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentó las conclusiones preliminares en la que se determina que no existen indicios de que los estudiantes se encuentren con vida y que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudieron salvarles la vida; no obstante, no lo hicieron.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, descartó totalmente la “verdad histórica”, y aseguró que los estudiantes “jamás fueron quemados en el basurero de Cocula”. Entre los principales datos que proporcionó Encinas destacan:

Se han identificado a tres de los 43 desaparecidos.

Guerreros Unidos actuó con un amplio número de sicarios y halcones con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron ultimados y desaparecidos.

Detención de Murillo Karam

La tarde del 19 de agosto fue detenido el exprocurador, Jesús Murillo Karam, quien fue titular de la entonces Procuraduría General de la República del 4 de diciembre de 2012 al 27 de febrero de 2015. Murillo Karam fue imputado y vinculado a proceso por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el 22 de septiembre la defensa del exprocurador obtuvo una suspensión provisional a su vinculación a proceso, misma que será revisada el próximo 28 de septiembre.

Órdenes de aprehensión a militares

La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó un comunicado en el que dio a conocer que 83 órdenes de aprehensión relacionadas con el Caso Ayotzinapa fueron libradas, entre las que figuran 20 dirigidas a militares entre los que figuran el general Alejandro Saavedra Hernández y el coronel José Rodríguez Pérez.

A Rodríguez Pérez se le dictó formal prisión por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas y se le acusa de dar la orden de ultimar y desaparecer a seis estudiantes que sobrevivieron tras los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Filtraciones

El 24 de septiembre de 2022, la periodista Peniley Ramírez publicó en el periódico Reforma su columna Linotipia, en la que da a conocer algunas de las partes testadas del último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Carrión reveló que a diferencia de la “verdad histórica” impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que revela el último informe es que los normalistas fueron ultimados sin compasión y desaparecidos por los diversos actores que participaron en los hechos: Guerreros Unidos, fuerzas policiales y elementos del Ejército mexicano.

Ante esto Encinas, condenó a través de redes sociales que se filtrara información que la Comisión de Ayotzinapa le entregó a la FGR, y calificó a la publicación de Ramírez como “irresponsable” y como “una falta de respeto” para los padres de los 43 estudiantes, quienes alistan la movilización para exigir justicia en el octavo aniversario de la desaparición de sus hijos.