Niegan amparo a único detenido por inundación en mina El Pinabete

Cristian Solís, quien fue detenido por policías ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta explotación ilícita de la mina El Pinabete, en donde quedaron 10 trabajadores atrapados, no pudo conseguir un amparo para dejar sin afecto la orden de aprehensión que se giró en su contra y que se concretó el domingo.

Juan Marcos Dávila Rangel, juez Tercero de Distrito, con sede en Piedras Negras, Coahuila, fue quien negó el amparo, ya que argumentó que Cristian Solís Arriaga no realizó el pago de 500 mil pesos que le solicitaron como garantía para impedir su aprehensión.

Además de esto, el juez manifestó que el detenido mantuvo una actitud firme para no cumplir con el pago que se le solicitó, además de que no acudió a la audiencia inicial de formulación de imputación el 1 de septiembre para comparecer por este caso, el acusado no se presentó y no emitió ningún justificante.

De acuerdo con la FGR, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su delegación en Coahuila, cumplimentó la orden de aprehensión que se llevó a cabo en la calle Cananea Agujita, Colonia Cosedores, en Sabinas; después fue puesto a disposición de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón.

El juez le dictó la prisión preventiva a Cristian Solís, misma que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

Fue el pasado 4 de septiembre cuando la FGR giró las órdenes de aprehensión en contra de Cristian Solís por el presunto delito de actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la Nación.

Las otras dos órdenes son por que se permitió que, de manera ilegal, se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila donde permanecen atrapados 10 mineros.

