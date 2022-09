Tras acusación de Santiago Creel por intromisión, Ricardo Monreal sale en defensa de AMLO

El senador de Morena, Ricardo Monreal, criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, por considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere presionar al Poder Legislativo para aprobar que las Fuerzas Armadas continúen hasta 2028 en labores de seguridad pública, esto al anunciar que haría una consulta popular.

En un video publicado en sus redes sociales, Monreal dijo que respeta al político del Partido Acción Nacional (PAN), pero que se excedió y fue una desmesura considerar que López Obrador se entromete en las labores del Legislativo.

La colaboración entre Poderes y su autonomía son fundamentales para la democracia. En el @senadomexicano actuaremos de manera responsable en el análisis y eventual aprobación de la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas realicen funciones de seguridad pública. pic.twitter.com/2cywcE9JrX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 26, 2022

“Considero que en este asunto sus palabras fueron una desmesura, un exceso acusar al Ejecutivo de intromisión en el poder Legislativo. Plantear un sondeo para avalar al Ejército y Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los poderes. La Cámara de Diputados concluyó el proceso formal del constituyente y decidió por mayoría calificada esta reforma. Ahora corresponde al Senado concluir su estudio, dictamen y, en su caso, votación correspondiente”.

Aún más: “Los senadores concluiremos nuestra labor constitucional y los diputados deben esperar a que terminemos nuestro trabajo, eso es lo que necesita el país, que no haya confrontación y no se entrometan asuntos políticos. En el Senado no aceptamos intromisión de la otra cámara ni de ningún otro poder”.

