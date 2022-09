Gutiérrez Müller inaugura Mundiacult 2022 con mensaje contra el tráfico ilícito de bienes

Con un mensaje en pro del reconocimiento de las culturas originarias, y en contra del tráfico ilícito de bienes culturales, este miércoles inició Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México.

La inauguración estuvo a cargo de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo un llamado a luchar contra el tráfico de los bienes culturales e hizo un llamado a la protección de los mismos.

“La cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta. Que el plagio es ilegal e inmoral”, añadió Gutiérrez Müller, quien hizo referencia a la campaña “Mi patrimonio no se vende”, como una alternativa para recuperar la memoria histórica.

“Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y, en consecuencia, proponer: la cultura es el poder de lo múltiple. Tiene en abono casi en exclusiva hoy en día la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz, si abonamos a una cultura incluyente, no clasista ni racista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos lo que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente”, añadió.

Gutiérrez Müller estuvo acompañada en el estrado por Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura de México y por Audrey Azoulay, directora general de la Unesco. También asistió Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; entre otras distinguidas personalidades.

“Seguimos los pasos que renovaron el concepto de cultura aquí en 1982. Necesitamos hoy devolver su lugar en las prioridades de las naciones”, explicó Azoulay durante su intervención.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo de la actuación artística “Tengo un sueño”, con la participación de la orquesta de la Escuela Carlos Chávez y los grupos artísticos del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de México, quienes a través de su dramatización escénica hicieron un llamado a la igualdad entre razas y la comunión de todos los países y los pueblos.

¿Por qué es importante Mondiacult 2022?

Mondiacult 2022 reunirá hasta el 30 de septiembre a más de 160 ministros de cultura de todo el mundo. El encuentro se desarrolla en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y habrá actividades alternas en el Centro Cultural de Los Pinos. Además, se prevé que en su declaración final se logre el consenso para crear el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODC) número 18, en materia de cultura; inexistente hasta ahora.

Este encuentro busca conmemorar el 40 aniversario de Mondiacult, que en 1982, también se realizó en la Ciudad de México. Al respecto, Frausto Guerrero recordó que en la declaración final del Mondiacult 1982 se llamó a establecer una paz duradera para asegurar la existencia misma de la cultura humana. “¿Lo hemos cumplido?”, preguntó.

La Conferencia Mundial de la @UNESCO_es sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – #MONDIACULT2022 es acogida este año por el @GobiernoMX.



Unimos esfuerzos para enfrentar los desafíos globales relacionados con políticas culturales y perfilar prioridades @cultura_mx pic.twitter.com/z6ByVsXgSq — UNODC México (@UNODCmexico) September 28, 2022

