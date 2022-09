¿Karma? Reviven internautas tuit de AMLO sobre salud de Peña Nieto

El pasado 4 de junio, a través de sus redes sociales, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador publicó un polémico tuit donde pedía la renuncia del entonces mandatario Enrique Peña Nieto, luego de que se dio a conocer que supuestamente estaba enfermo.

“Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”, escribió en aquella ocasión el mandatario tabasqueño en su cuenta oficial de Twitter.

Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 5, 2014

Sin embargo, al parecer el karma le llegó a presidente López Obrador, luego de que el pasado jueves 29 de septiembre el medio Latinus dio a conocer que tras un hackeo por parte del grupo cibernético ‘Guacamaya’ a la página de la Sedena, reveló que la salud del mandatario no está en buenas condiciones.

De acuerdo a la información, el presidente en varias ocasiones tuvo que ser trasladado de emergencia desde su quinta en Palenque, Chiapas, al Hospital Central Militar por diversos males que padece, entre ellos problemas cardíacos.

También se dio a conocer, la cifra de muertos en el operativo para detener a Ovidio Guzmán no coincide entre la que se dio a conocer y la que se estableció en documentos oficiales.

Es por ello, que usuarios de las redes sociales revivieron el polémico tuit de AMLO al sugerir que Peña renunciará a la presidencia, por lo que ahora, piden que él dé el ejemplo y muestre su renuncia tras sus múltiples enfermedades.

“Spoiler: En “el hackeo más grande de la historia” no salió nada de ningún opositor”; “¿O sea que a pesar de tener gota, hipertensión, tiroides, varios infartos al miocardio y un catéter conectado al corazón, el viejo se levanta todos los días, de lunes a domingo, a las 4 am a seguir trabajando por México?”. Fueron algunos de los comentarios.

AMLO LO CONFIRMA

Durante su mañanera de este viernes 30 de septiembre, el presidente López Obrador confirmó que la información que salió a la luz tras el hackeo a la Sedena son ciertos; “Sí, estoy enfermo”, declaró.

“Pastillas para tiroides, la hipertensión. (Para la gota) Me vencieron ahí los médicos, no crean, presionan, pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades. ¡Estoy muy bien! Me reviso cada 3 y 4 meses”, contestó.

También puedes leer: Estas son las enfermedades que padece AMLO