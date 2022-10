Niega AMLO censura a Ricardo Rocha por criticar a su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene nada que ver -ni él, ni su gobierno- con que se haya suspendido uno de los programas de radio del periodista Ricardo Rocha en Radio Fórmula.

“Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver, si se suspendió el programa de Radio Fórmula de Ricardo Rocha, nada”, comentó el mandatario. Cuando le comentaron que ya se le culpaba de lo mismo, comentó: “Por eso lo estoy mencionando”.

“No lo hacemos por principio contra nadie, pero además, aún cuando -en los últimos tiempos- Ricardo tiene una opinión distinta de nosotros, inicialmente él nos abrió espacios cuando estaban más cerrados los medios. No se me va a olvidar nunca que cuando las protestas en Tabasco, en los pozos petroleros, él estaba todavía en Televisa y fue de los pocos que me hizo una entrevista, esto por allá de 1995. Y luego cuando nos cerraron todos los medios, él nos daba espacio en un canal de Azteca”, añadió el mandatario.

Con tristeza les comparto que hoy es el programa del adiós en Telefórmula.

Sí, "Ricardo Rocha y Denise Meade" llega a su fin. Un caso más de las represión del gobierno autoritario que no permite la crítica ni la libertad de las ideas.

Nos vemos a las 11 p.m. para despedirnos. pic.twitter.com/lq9ql8HXZU — Denise Meade Gaudry® (@DeniseMeadeG) September 30, 2022

López Obrador aprovechó para hacer extensiva la lista de periodistas a los que “no persigue”. “Contra nadie, ni contra Loret, ni contra nadie, menos contra Ricardo Rocha. No tenemos nada que ver, jamás le he pedido al dueño de un medio de comunicación que censure a un periodista. Jamás, y si han habido insinuaciones. Y la respuesta es: no”, añadió.

Pluralidad necesaria: AMLO

Tras afirmar que “la prensa se regula con la prensa”, López Obrador dijo que debe haber pluralidad. “Lo que sucede -y es un cuestionamiento fraterno a los dueños de medios de comunicación convencionales- es que deben de cuidar los equilibrios”.

“Una recomendación: busquen equilibrio, porque van perdiendo auditorio. Todo es en contra de Morena y no hay equilibrio. Mínimo vean 10 mesas de análisis, en radio y televisión y todos en contra, suelen ser muy aburridas”, añadió.

“Eso de Ricardo lo quería comentar para que no se vaya a malinterpretar y si él tiene pruebas de que fue una indicación del Gobierno, del presidente, que las presente. Tiene un año que no recibo, que no hablo con el dueño de Radio Fórmula. Y si es en periódico, si escribe en el Universal, no he hablado con el señor Ealy Ortiz desde que soy presidente, y un poco antes, desde hace cinco años no cruzo palabra con él”, concluyó.

En redes sociales, Ricardo Rocha aclaró que sigue con su noticiero “Detrás de la Noticia” y que lo que concluyó fue un programa cultural.

Les comunico que seguimos firmes en nuestro noti de las 5:30, que continúa entre los primeros cinco lugares de rating a nivel nacional. Lo que concluimos fue nuestra versión cultural nocturna que duró siete años al aire gracias al apoyo de Fórmula y mis queridos colaboradores. — Ricardo Rocha (@RicardoRocha_MX) October 2, 2022

