¿Aerolínea del Bienestar? AMLO confirma planes de empresa de la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está analizando crear una aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tal como lo adelantaron la filtraciones a documentos de la Sedena, denominada #GuacamayaLeaks.

Esta aerolínea operaría con 10 aeronaves rentadas y el Avión Presidencial TP-01, mismo que no ha sido vendido a pesar de los múltiples intentos del mandatario.

“Sí, sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el ‘Felipe Ángeles’, el aeropuerto, que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia”, confirmó el presidente.

López Obrador confirmó que la empresa, llamada Olmeca-Maya-Mexica, va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más, además del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, entre otros.

“Se está pensando en la línea área. Y sí son 10 aviones. Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron”, añadió.

López Obrador afirmó que se contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones, que no se van a adquirir, sino se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto, porque hace falta que haya más servicio”.

Es rentable: AMLO

El presidente confirmó que, en un primer análisis, se considera que esta empresa es rentable y que “es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea”.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando de que el país va a crecer y que se necesitan estas líneas aéreas”.

Finalmente, entre risas, López Obrador dijo “Pero fíjate que no sabía yo que la Guacamaya…”, en referencia a que no conocía que esos documentos fueron filtrados en el ataque a la Sedena.

