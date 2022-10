Pese a pruebas y denuncias, rechaza AMLO espionaje del Ejército a periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se esté espiando a periodistas, como lo señala el reportaje del portal Animal Político “Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados”.

Durante un cuestionamiento realizado en la conferencia de prensa matutina por la reportera Nayeli Roldán, López Obrador afirmó que no es cierto que exista espionaje, ya que “Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Ningún opositor”, afirmó.

El presidente emplazó a que se presenten las pruebas correspondientes a este caso. “He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos porqué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios y convicciones. Nosotros que hemos sido espiados y perseguidos durante años- no podríamos hacer lo mismo” añadió.

Si le estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. — Andrés Manuel López Obrador, 4 de octubre de 2022

Son labores de inteligencia, no de espionaje: AMLO

Entre sus respuestas, el presidente minimizó las denuncias del periodista Ricardo Raphael, quien es uno de los que se habría comprobado que fue atacado cibernéticamente. “¿Qué caso tendría espiarlo, en verdad? Él no es un criminal. Él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. A lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. Ni siquiera leo sus artículos -y no es desprecio- porque es predecible. ¿Qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Sería una pérdida de tiempo”, añadió.

López Obrador también fue cuestionado sobre los actos que estaría realizando directamente la Sedena, a lo que respondió: “Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores”.

Acto seguido, el presidente afirmó que este tipo de publicaciones están motivadas con el objetivo de atacar a su administración. “Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Todos los medios de información tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos, y ahora se han dedicado a atacarnos y pues cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes”, añadió.

“Si hay algo que consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas a las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes. Ahora se vive en un auténtico Estado de Derecho, no es un Estado de Chueco”, añadió.

