Salarios bajos multiplican pobreza en México; 71% de los trabajadores no gana suficiente

De acuerdo con el décimo cuarto reporte del Observatorio de Trabajo Digno de la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), los salarios bajos son la principal causa de pobreza en México, donde 35 millones 582 mil mexicanos que trabajan (71%) no obtienen ingresos suficientes para superar el umbral de pobreza, es decir, no perciben el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para una familia de dos personas, para quien trabaja y alguien más.

“Si no resolvemos el trabajo, el ingreso por el trabajo para que sea suficiente para que quien trabaje no sea pobre vamos a tener los mismos niveles de pobreza que hemos tenido, así tengamos la política social que tenemos”, sostuvo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la iniciativa ACFP, quien agregó que “no hay política social, no hay programa social, que pueda sustituir al trabajo como la vía sostenible para superar la pobreza”.

Entre los mexicanos que no obtienen ingresos dignos figuran más de 22 millones con trabajo asalariado. Sin embargo, son las mujeres y los jóvenes los que enfrentan el panorama más adverso. La ACFP estima que 8 de cada 10 mujeres trabajadoras (cerca de 16 millones) y más de 10 millones de jóvenes son afectados por los bajos salarios.

La multiplicación de la pobreza mediante la precarización de los salarios, responde, según la iniciativa respaldada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, a los modelos económico y laboral que privilegian la creación de empleos que no cumplen con los derechos laborales.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reflejan que desde 2005, cerca del 40% de los mexicanos no cuentan con los ingresos suficientes para vivir dignamente, indicador que no se ha reducido en 15 años, pues hasta 2020 el CONEVAL registró que 52.8% de la población tiene recursos inferiores a la línea de pobreza por ingresos.

Estados con más trabajadores sin ingresos suficientes para una vida digna

Estado de México 5.4 millones



Ciudad de México 2.9 millones



Puebla 2.3 millones



Veracruz 2.2 millones



Chiapas 1.7 millones



ACFP propone salarios de 8 mil 500 pesos mensuales

Gómez Hermosillo explicó que al salario mínimo mensual de 5 mil 186.10 pesos le faltan 3 mil 130.60 pesos al mes para ser un salario suficiente de 8 mil 500 pesos, y adquirir un valor ligeramente mayor al costo de dos canastas básicas (de 4 mil 158 cada una) para una familia de dos personas, por lo que la ACFP propone establecer acuerdos con líderes y organismos empresariales para evitar que las nóminas sean “fábricas de pobreza”.

“El compromiso empresarial es que las empresas adopten este salario suficiente de 8 mil mil 500 pesos como mínimo en su nómina”, aseveró Gómez quien señaló que por el lado de la política pública se plantea 10% por encima del porcentaje de referencia para el ajuste de los salarios, por encima de la inflación anual (8.7).

El coordinador de la iniciativa ACFP detalló que diversos grupos empresariales ya están proponiendo iniciativas para impulsar un ingreso digno en estados como Jalisco, Chihuahua y Guanajuato.