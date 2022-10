¿Por qué le dicen “La Dama de Hierro” a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía?

Este viernes se confirmó un movimiento más en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Raquel Buenrostro, ex jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), llegó a la Secretaría de Economía, donde se espera que continúe con el trabajo que le ha ganado el mote de “La Dama de Hierro”, como se conoció en su momento a la Primer Ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher.

Raquel Buenrostro es conocida como ‘La Dama de Hierro’ porque -bajo su administración en el SAT- hizo posible que poderosas corporaciones dejaran de evadir el pago de impuestos y pagaran sumas que no se habían logrado en otras administraciones.

Raquel Buenrostro Secretaria de Economía. (Presidencia de la República)

Pero además de los pagos de los “grandes contribuyentes”, Raquel Buenrostro también es conocida como ‘La Dama de Hierro’ del fisco mexicano porque logró aumentar la recaudación fiscal, lo cual ayudó en medio de la pandemia por COVID-19 y la caída de la economía.

Sobre el apodo, Raquel Buenrostro ha reflexionado que es una muestra del machismo que predomina en diversos sectores de la sociedad mexicana. “Me pusieron la ‘Dama de Hierro’ porque si uno no se pone firme piensan que no es fuerte. A mí me pusieron así, pero no creo que sea la única funcionaria con carácter fuerte. A los hombres les dicen ‘qué carácter’ y a una mujer ‘es la dama de hierro’ como si fuera algo extraordinario. En un hombre lo ven normal y lo asimilan más rápido”, narró en junio pasado en una entrevista con el portal “SinEmbargo”.

Para AMLO, Raquel Buenrostro Sánchez, ha sido una persona de toda su confianza desde hace varios años, cuando comenzó a acompañarlo en su carrera política como titular de la dirección de Política Fiscal de la Ciudad de México cuando el actual mandatario era jefe de Gobierno.

