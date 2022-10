¿Qué retos enfrentará Antonio Martínez Dagnino como nuevo titular del SAT?

Aunque prometió que la presentación se haría el martes durante la conferencia de prensa matutina, la tarde de este lunes se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Antonio Martínez Dagnino como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta el día de su nombramiento se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Al respecto, previo al anuncio, Publimetro conversó con Mauricio Ramírez Grajeda, economista y profesor en el Tec de Monterrey.

Mauricio Ramírez Grajeda, especialista y profesor de Economía en el Tec de Monterrey

¿Cómo deja Raquel Buenrostro el SAT y qué temas quedaron pendientes?

En el SAT, en los últimos años, se ha tenido una mayor recaudación, no por los contribuyentes físicos, si no, por los grandes contribuyentes, las grandes empresas que tenían deudas con el SAT.

Lo que la titular hizo fue que llegó con estos grandes deudores y les empezó a cobrar. Entonces, de ahí se incrementó mucho la recaudación. Eso fue bueno porque si la ley lo marca, pues hay que cumplirlo.

Pero no hubo una mayor recaudación por parte de las personas físicas, que son los pequeños contribuyentes o los que están fuera del sistema. El problema estructural no se ha resuelto, qué es: hacer que la base de contribuyentes, tanto de personas físicas como de personas morales, aumente.

Seguimos cautivos en algunas personas físicas y en algunas personas morales. Muchos están en la informalidad y ese problema no lo resolvimos. La informalidad de hecho creció, porque en el sexenio de Peña Nieto la informalidad decreció, marginalmente pero decreció comparado con lo que ha pasado en los últimos cuatro años de nuestro país.

Sin embargo, yo creo que el problema que tiene el nuevo titular -más allá de la recaudación- van a ser los posibles problemas fiscales asociados con el presidente mismo, y que se están revelando en el libro “El Rey del Cash” que son puras violaciones fiscales. Viene un problema político para el nuevo titular del SAT.

Le van a decir: “Oiga, aquí usted tiene nombres, apellidos y montos de personas que supuestamente cometieron fraudes fiscales por no reportar dinero y por manejar dinero en efectivo sin haberlo reportado a la autoridad fiscal”, entonces van a tener que atender eso.

Creo que no va a haber grandes cambios, o sea, van a seguir tratando de que los grandes deudores paguen. El problema estructural, no lo van a resolver y va a quedar todo como está. Entonces, no va a haber grandes cambios.

Directa o indirectamente, las acusaciones en “El Rey del Cash” también salpican la sucesión presidencial. ¿Cómo es que cambio en el SAT se relaciona con las elecciones de 2024?

Estoy seguro que van a poner una persona completamente leal al presidente para cubrirlo. A él, a su persona y a su círculo íntimo. Entonces, de entrada, va a ser una persona a la que le van a hacer un reclamo por parte de la sociedad, de los medios de comunicación, a que atienda este asunto y -por lo tanto- va a haber una resistencia por parte del gobierno, pues para no reportar y no transparentar lo que realmente pasó.

En segundo lugar, salen manchadas muchas personas, entre ellos, Marcelo Ebrard, por lo que, con respecto a la sucesión presidencial, yo creo que está de pronóstico reservado. Habrá que ver.

¿Qué perfil debería de tener el próximo titular del SAT?

El perfil ideal: que sepa de Economía, que sepa de cuestiones fiscales y que sepa de derecho. Es una combinación.

El problema es que las personas que tienen ese perfil, pues... o ya los despidieron porque los sacaron desde el principio de la Administración o son burócratas de carrera que han trabajado de larga data y que no tienen una posición política en particular.

No va a haber grandes cambios. No va a cambiar el mundo. Va a seguir la misma continuidad de cobrarle los grandes deudores y sobre todo, tratar de tapar posibles eventos ilícitos.

