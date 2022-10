Congreso prioriza militarización y horario de verano, pero deja en vilo otras leyes urgentes

La Cámara de Diputados y el Senado de la República metieron el acelerador a fondo en la recta final de este 2022 para sacar adelante la reforma militar que permite a los soldados permanecer en tareas de seguridad pública hasta 2028 y la iniciativa que plantea la eliminación el horario de verano, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las últimas semanas.

También te puede interesar: Eliminación del Horario de Verano avanza en comisiones

La prioridad absoluta que dieron senadores y diputados a ambos temas provocó que se mantuviera en la congeladora temas pendientes que el Congreso de la Unión se comprometió a discutir —y en su caso avalar iniciativas y leyes— como la Ley de Cannabis, la “Ley de Cunas Vacías”, así como el Código Civil y Familiar, entre otros asuntos de suma importancia como el nombramiento de comisionados y magistrados en el país.

Además de estos temas que empujó el presidente y el partido Morena, se ha discutido la extensión del periodo de vacaciones para los trabajadores de seis a 12 días en el primer año, propuesta que avanzó en comisiones de la Cámara alta hace unos días; sin embargo, se perfila que este tema se prolongué durante el siguiente año, ante la resistencia de las cámaras empresariales y el pronunciamiento de diversos sectores que pidieron abrir Parlamento Abierto.

También se encuentra trabado el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de un consejero de administración de Pemex; 15 magistrados de tribunales electorales locales, entre otros que han quedado pendientes.

El bloque opositor aseguró a Publimetro que en el Senado y en San Lázaro avanzan los temas que únicamente le interesan a Morena, por ejemplo, en la Cámara alta se dejaron pendientes diferentes iniciativas y asuntos. El legislador Julen Rementería, señaló se tiene un rezago de dos mil iniciativas en la Cámara de Diputados; mientras que el Senado de la República no se permite el avance de asuntos que no son prioridad para la bancada del partido de Andrés Manuel López Obrador y aliados.

Al respecto, Ricardo Monreal, confirmó que se tienen pendientes en diferentes rubros, debido a la “apretada agenda” que tienen en estos momentos en el recinto legislativo como lo fue la reforma militar y la próxima discusión del horario de verano en el Pleno, que fue discutida ya en en San Lázaro.

“Tenemos leyes en materia de salud, en materia económica y en materia de paridad, y nombramientos, que no hemos sacado nombramientos del INAI, del Tribunal Electoral, de las Salas Regionales, también de la Judicatura, algo del IFT y de la Comisión Nacional de Competencia”, comentó.

“No hay voluntad”

Sobre el rezago legislativo que existe en ambas cámaras, el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis (AMECA), Jorge Hernández Tinajero, aseguró a este diario que hay falta de empatía de los senadores, así como una ofensiva por parte del gobierno federal para no tratar el tema de cannabis.

“Ricardo Monreal y los senadores han prometido todo para regularla y no cumplen; no es novedad. Me parece que está sucediendo la continuación de una política deliberada de retrasar y no decidir y creo que eso está muy en línea de lo que piensa AMLO y los militares”, precisó el activista.

Otros temas pendientes en el Congreso

La discusión de la Reforma Electoral Ley Federal para la Regulación de la Cannabis Ley del Seguro Social Iniciativa que busca que las empresas tengan como mínimo el 10% de su personal contratado a personas de la tercera edad. Iniciativa que propone establecer como obligación de los patrones otorgar permiso de hasta 3 días laborales con goce de sueldo cada mes a las mujeres trabajadoras y a las personas menstruantes cuando su periodo menstrual.

Dato:

Desde la Ley de Cannabis hasta el nombramiento de aproximadamente 50 funcionarios son algunos de los pendientes que tiene el Congreso de la Unión.

A contrareloj