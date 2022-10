Diputados ‘le sacan’ a cancelar la fiesta brava y camiones de doble remolque

De manera apresurada, los diputados de San Lázaro determinaron retirar de última hora la discusión y aprobación de las iniciativas que prohiben las corridas de toros y la circulación de camiones de doble remolque por las carreteras del país, este último tema bajo el argumento del alza de accidentes en la que se ven involucrados este tipo de parque vehicular.

Desde la Cámara baja, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, descartó que hubieran presiones de los sectores empresariales e incluso de legisladores sobre la posible prohibición de ambos proyectos de ley, por lo que llamó a los diputados a orientar su voto conforme a su criterio y en respeto de lo que se ha dado a conocer sobre ambos proyectos.

“Conmigo no las ha habido y no creo que ningún diputado o diputada deba actuar por presiones, porque presiones siempre existen, es parte de la política, del trabajo legislativo, cualquier autoridad tiene presiones al tomar decisiones y tiene que hacer una valoración de los intereses, de cuáles son los intereses correctos y cuáles no lo son”, dijo el panista.

La iniciativa a cargo de las Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México, y Melissa Vargas, del PRI, prevé que el gobierno federal, estados y municipios “establecerán la prohibición de inducir, provocar, autorizar u organizar peleas de perros y corridas de toros y novillos, sean éstas públicas o privadas y se realicen con o sin fines de lucro”.

Mientras que el proyecto suscrito por los priistas Rubén Moreira y Lorena Piñón, así como el morenista Leonel Godoy, plantea a su vez. “Queda prohibida la circulación por carreteras y caminos del territorio nacional a unidades de autotransporte de carga con doble articulación, remolques o semirremolques”.