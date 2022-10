Unid@s, esta es la propuesta para hacerle frente a Morena en 2024

Organizaciones de la sociedad civil, actores políticos, líderes vinculados al sector patronal, ex gobernadores, legisladores y ex legisladores se sumaron a Unid@s, el nuevo bloque opositor que busca sumar a todos los mexicanos rumbo a la elección presidencial de 2024, tras la fractura de Va Por México.

Durante la presentación del movimiento Unid@s, en el Polyforum Cultural Siqueiros, hicieron un llamado a los ciudadanos a trazar la ruta para llevar a México hacia un destino de paz, seguridad y desarrollo.

Para entender el contexto: Claudio X. González prepara nueva ofensiva contra gobierno de AMLO

Tras hacer un diagnóstico de la falta de resultados del gobierno actual, así como reconocer los errores e incumplimientos de gobiernos anteriores y partidos políticos, convocaron a la defensa del INE y dieron a conocer que el marzo de 2023 llevarán a cabo una gran Convención Ciudadana, donde presentará la propuesta de un programa de gobierno para la siguiente administración a través de una plataforma digital.

En la presentación del nuevo bloque, el senador Emilio Álvarez Icaza llamó suscribir un nuevo Acuerdo Ciudadano-Político que busque promover una amplia unidad democrática en torno al programa de las causas ciudadanos para enfrentar al gobierno actual y lograr el triunfo en 2024, e iniciar un diálogo sobre cinco acciones:

Amplia unidad opositora

Candidatura única

Método democrático de selección

Candidaturas de unidad en particular para obtener la mayoría en el Congreso

Gobierno de coalición

“Se trata que en el 2023 y 2024 hagamos mejor y más grande lo que hicimos en el 2021. ¡Y vamos por más, no tengan duda!”, expresó.

Con una sola candidatura les ganamos, si la construimos bajo:

A) amplia unidad opositora

B) Candidatura única

C) Método democrático de selección

D) Candidaturas de unidad en particular para obtener mayoría en el Congreso

E) Gobierno de Coalición pic.twitter.com/fYvo28gTno — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) October 11, 2022

Por su parte, el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia señaló los diversos retrocesos que ha tenido el país en los últimos cuatro años: falta de seguridad, la ausencia de medicamentos para las y los niños con cáncer, la crisis de empleo, así como los cuatro millones de pobres que se sumaron en esta administración.

“Somos también responsables de lo que nos e hizo bien y enfrentamos el desafío de corregir el camino. Ahora estamos de cara a un sexenio lleno de infamias y errores cuyo tamaño es el de una enciclopedia”, agregó.

En su intervención, el empresario Gustavo de Hoyos pidió poner un alto al exceso de poder e hizo un llamado a los partidos de oposición a que atiendan el mandato ciudadano y que actúen en defensa de la democracia.

Unidos Convocan a más organizaciones y ciudadanos a sumarse a un nueva etapa de organización.

Mientras que la vocera de UNE, Carla Erika Ureña dijo que no podemos esperar a que los políticos y los partidos políticos se pongan de acuerdo para convertirse en forjadores de un mejor México. “Es tiempo de tomar la iniciativa para proponer una nueva visión de país. Insistimos: los ciudadanos debemos pasar de la queja a la acción”, enfatizó.

Finalmente, el senador del Grupo Plural Gustavo Madero mencionó que este proyecto no es de los partidos, es para y por los ciudadanos y que más allá de ir en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que se busca es un candidato común que responda a los requerimientos de una población cada vez más activa.

Los cinco objetivos centrales de Unid@s son:

Participación y organización ciudadana

Promoción y defensa del voto ciudadano

Combatir el abstencionismo

Defensa del INE

Diseño de un programa de gobierno incluyente

Un nuevo acuerdo ciudadano

Los integrantes de esta organización señalaron que buscan crear una alianza electoral, parlamentaria y de gobierno para lo cual se entregará un documento que contenga la visión y propuesta programática.

Además, de que habilitarán un sitio de internet para que los interesados contribuyan con ideas y propuestas de gobierno y se llevará a cabo foros regionales y temáticos.

Entre las organizaciones convocantes están el Frente Cívico Nacional (FCN), UNE México, Sí por México, Sociedad Civil México, Unidos por México y Poder Ciudadano.

Al evento también asistieron el ex senador Demetrio Sodi; la ex candidata presidencial Cecilia Soto; el empresario Claudio X González y el ex gobernador de de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, la periodista Beatriz Pagés.

UNID@S será la plataforma que cambiará el rumbo de este país, para bien de México y para bien de tod@s pic.twitter.com/uLZE4Q7K48 — UNID@S (@unidosxmx2024) October 11, 2022

El surgimiento de este nuevo bloque de oposición surge luego de que la coalición Va por México quedó fragmentada cuando senadores del PRI y del PRD se sumaron y aprobaron la iniciativa del Gobierno federal para que el Ejercito se mantenga hasta el 2028 en las calles realizando tareas de seguridad.