“Que no se nos acuse que queremos confiscar bienes”: AMLO

Confiscar cuentas inactivas. El presidente aclaró que se trata de recursos del narcotráfico y no cuentas en general. (Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al poder Legislativo explicar la reforma sobre qué el dinero de las cuentas bancarias inactivas pasen a manos del gobierno con fines de fortalecer a los cuerpos de policía.

“No son iniciativas del Ejecutivo. Yo no envié esta iniciativa. Los legisladores tienen esa facultad. Ellos pueden presentar iniciativas de ley y yo ni sabía, porque se trata de un poder autónomo e independiente. ¿Cómo me di cuenta? Ayer que me empezaron a echar la culpa y hoy tuve que preguntar”, dijo el presidente.

“Yo pido al poder legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema. Y como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo”, añadió.

“No dudo que haya injerencias de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando y cuando menos, lo hacen sudar”, dijo el mandatario.

López Obrador pidió en el momento a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicar al respecto.

“Tiene que ver con cuentas que, después de un tiempo, los bancos las usan como suyas para beneficencia pública”, dijo Mejía.

“El fin de la ley es el dinero de la delincuencia organizada, el objetivo es utilizar esos recursos para el bien público. Beneficencia pública e infraestructura”, comento Mejía, quien añadió “está sujeto a una serie de controles, pero si se advierten que hay una bolsa importante, usado por los bancos”.

Finalmente, el presidente añadió que, aunque no se tiene un monto estimado, solamente del delito de extorsión se contemplan 14 mil millones de pesos, que “Solo van a generar intereses a los bancos”.