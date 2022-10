¿Qué respondieron los 42 precandidatos de la oposición a la lista de AMLO?

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió una “lista” de 42 presuntos precandidatos que los partidos de oposición tienen para disputarle a Morena la presidencia en 2024.

Entre comunicadores, exfuncionarios y personalidades de las redes sociales, esto es lo que han dicho al respecto.

1. Agustín Carstens. Sin respuesta hasta el momento.

2. Alejandro Moreno. Sin respuesta hasta el momento.

3. Beatriz Paredes. Sin respuesta hasta el momento.

4. Carlos Loret de Mola. Sin respuesta hasta el momento.

5. Carlos Medina Plascencia. “A México le urge un gobierno De Coalición y ciudadano. Y por supuesto un Presidente dedicado a enfrentar los graves problemas que vivimos”

6. Claudio X. González. “Nunca nos debemos de cansar de denunciar -con hechos- la mentira, la ineptitud y el autoritarismo de Morena y, sobre todo, de reclamar el daño que le hacen a México y a quienes dicen representar, a los más pobres. Sigamos resistiendo la destrucción y preparando la alternancia”.

7. Chumel Torres. “Si el licenciado siente que soy el indicado para continuar con su labor de transformación, estoy listo”.

8. Damián Zepeda. Sin respuesta hasta el momento.

9. Dante Delgado. Sin respuesta hasta el momento.

10. Demetrio Sodi de la Tijera. Retuiteó un video del 4 de octubre donde habla de su propuesta para terminar con la pobreza cuando sea presidente.

11. Denise Dresser. “El oficialismo me pone en una lista de precandidatos del bloque “conservador”. Aclaro: soy feminista, promotora del derecho a decidir, de derechos LGBTIQ, de la regulación de drogas, rechazo la prisión preventiva oficiosa y la militarización. Y jamás aceptaría un puesto público. Y en la lista resalto a Patricia Mercado que tampoco debería ser clasificada como “conservadora”. ✌️”

12. Diego Fernández de Cevallos. Sin respuesta hasta el momento.

13. Emilio Álvarez Icaza. Sin respuesta hasta el momento.

14. Enrique Alfaro. Sin respuesta hasta el momento.

15. Enrique de la Madrid. Sin respuesta hasta el momento.

16. Fernando Canales Clariond. Sin respuesta hasta el momento.

17. Gabriel Quadri. Sin respuesta hasta el momento.

18. Gilberto Lozano. “#AMLOut. ¿López qué parte NO entiendes? En #FRENA NO BUSCAMOS ser servidores públicos. Somos el soberano, dueño de México. #GilbertoLozano mil veces ha dicho. Soy ciudadano MANDANTE. #FRENA empodera ciudadanos PATRONES, somos quiénes pagamos sueldos. No nos pongas en tu lista”.

19. Gustavo de Hoyos. “Sobre la #ListaOpositora de @lopezobrador_: Que bueno que tiene claro que siempre estaré del lado correcto: luchando por las libertades y la alternancia en 2024. PD. Lo bueno que no me puede poner por sus pistolas en la lista del Buró de Crédito”.

20. Gustavo Madero. “Estoy muy interesado en la presidencia de la República del 2024 sea encabezada por aquella persona que aglutine y encarne el proyecto opositor y que surja de un proceso abierto a la ciudadanía. Yo no aspiro a ser candidato pero si apoyar en la búsqueda de la mejor candidatura”.

21. Ildefonso Guajardo. Sin respuesta hasta el momento.

22. José Ángel Gurría. “Me sorprendió mucho la nota del presidente, y me pareció una gran cortesía de su parte el hecho de que me haya puesto en una lista de 42 personas que pueden ser dirigentes de este país… Me sorprendió, pero obviamente me halagó, finalmente me pareció un honor estar en tan buena compañía. El tema de ser candidato depende de muchísimas cosas que no están en mi control y de muchas cosas que me superan. Hoy, lo que yo quisiera, es poner a disposición de los distintos partidos toda esta experiencia acumulada”, dijo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

23. Juan Carlos Romero Hicks. “Agradezco al presidente @lopezobrador_ el reconocimiento de la oposición que reconstruirá #México. Somos más de 43 personas las que trabajamos a diario por el país. ¡Claro que nos pondremos de acuerdo!”.

Agradezco al presidente @lopezobrador_ el reconocimiento de la oposición que reconstruirá #México.



24. Kenia López Rabadán. “Sr. @lopezobrador_ que le quede claro: No va a destruir al INE. No va a seguir como #ElReyDelCash, usando dinero de la corrupción. Y no me va a distraer con destapes, mi trabajo lo tengo claro: DEFENDER A MÉXICO DE LA CORRUPCIÓN DE SU GOBIERNO”.

25. Lilly Téllez. “AMLO habla de 42, pero solo le preocupamos estas dos: Claudia y yo”, escribió la senadora, aunque luego borró el tuit.

26. Lorenzo Córdova. Sin respuesta hasta el momento.

27. Luis Donaldo Colosio. Sin respuesta hasta el momento.

28. Margarita Zavala. Sin respuesta hasta el momento.

29. Marko Cortés. “Presidente @lopezobrador_, en lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en #GuacamayaLeaks y en el libro #ReydelCash? México merece saber la verdad, deben realizarse las investigaciones correspondientes”

30. Maru Campos. Sin respuesta hasta el momento.

31. Mauricio Kuri. Sin respuesta hasta el momento.

32. Mauricio Vila. Sin respuesta hasta el momento.

33. Miguel Ángel Mancera. Sin respuesta hasta el momento.

34. Miguel Ángel Osorio Chong. Sin respuesta hasta el momento.

35. Miguel Ángel Riquelme. Sin respuesta hasta el momento.

36. Patricia Mercado. “Presidente @lopezobrador_: acá estoy trabajando tiempo completo desde el Senado con quienes coincidan en las causas progresistas. Ojalá las aliente. Y de manera muy especial, le conmino a acabar con la criminalización de la pobreza que representa la prisión preventiva oficiosa. Un primer paso es una iniciativa que presenté este año: quitar los delitos de robo del catálogo de delitos que ameritan prisión automática”, comentó en redes sociales. Posteriormente, en entrevista con Milenio aseguró que no está trabajando en una candidatura a la presidencia.

37. Pedro Ferriz. “Es ridículo. En una de esas se le ocurre continuar después del 2024″

38. Ricardo Anaya. Sin respuesta hasta el momento.

39. Samuel García. Sin respuesta hasta el momento.

40. Santiago Creel. Sin respuesta hasta el momento.

41. Silvano Aureoles. Aunque no respondió de inmediato a la lista, dos días antes respondió ala crítica de AMLO de que buscaría la presidencia. “A propósito de lo dicho por @lopezobrador_ con relación a mi aspiración, le preciso que no soy del bloque conservador, yo soy de la verdadera izquierda progresista y por eso, le aviso, ¡voy a ser presidente de #México! #ClaroqueSí. #SigamosAdelante #PorAmoraMéxico”.

42. Xóchitl Gálvez. “Señor Presidente @lopezobrador_: ni conservadora ni presidenciable. Anótele: #CDMXóchitl”.