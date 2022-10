AMLO amaga con recortar ruta original del Tren Maya ante protestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en caso de no resolverse algunas controversias sobre el Tren Maya, se podría cambiar la ruta original y no construir un tramo importante, que conectaría el circuito.

“Y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Xpujil. Y no hay tren de Xpujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra”, informó el presidente.

López Obrador dio a conocer que, durante una gira de supervisión del fin de semana, supo que existen poco más de 500 kilómetros de vía del Tren Maya (de los mil 500 totales) donde aún se tienen problemas para obtener el derecho de vía.

“Ya liberamos como mil kilómetros de lo que se conoce como derecho de vía. Y nos faltan dos tramos para liberar, los que corresponde construir a los ingenieros militares, que van desde Tulum hasta Escárcega. Ya resolvimos el tramo más difícil, donde nos querían ponchar, que era el tramo Cancún-Tulum, porque ahí hay muchos intereses, muchos billullos de por medio”, comentó el mandatario.

Tren Maya. Estos son los siete tramos que conforman el diseño actual del recorrido. ( www.trenmaya.gob.mx/trazo/)

El presidente señaló que en el tramo de Xpujil a Chetumal existen cinco ejidos en donde los dirigentes comisariados están condicionando el paso del tren a que se pague un presunto adeudo que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con las comunidades. Este adeudo data de las décadas de los años 60 y 70, por lo que el mandatario consideró que buscan “hacer su agosto” ante la construcción del Tren Maya.

López Obrador dijo que se trata de “Líderes charros” que no quieren hacer asambleas con los habitantes de las comunidades sobre el recorrido del Tren Maya. “Es el ‘Aquí no pasas si no me das tanto’. Eso no se puede. Eso es corrupción, que quede claro. Y no han querido convocar a asamblea. Yo estoy seguro que si se convoca a asamblea, la gente va a decir que sí quiere el Tren Maya, pero este es un asunto de dirigentes, charros, Nylon, que están queriendo sacar provecho”.

¿Qué opciones hay para resolver este problema?

AMLO instruyó a un grupo de funcionarios -del cual no precisó detalles- que realicen una asamblea con la gente para exponer este asunto y que se haga el compromiso pagar las expropiaciones por donde va el trazo del tren, siempre tras un avalúo. “Y, si es cierto que hace 50 años que hicieron la carretera no los indemnizaron, que entonces se considere darles un porcentaje extra, pero que no va a los dirigentes, sino para mejoras en los cinco ejidos”.

En caso de que no sea aceptada esa propuesta, el presidente informó que se considera cambiar la ruta del trazo, a viajar por el derecho de vía ya existente. “Y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Xpujil. Y no hay tren de Xpujil a Chetumal”.

