Llamada entre AMLO y Biden será para tratar temas económicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este miércoles tendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos.

Aunque no explicó cuáles serán los temas que ambos tratarán, se habló de las consultas que existen en el marco del T-MEC, así como la cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará este año en la Ciudad de México entre Biden, AMLO y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

“Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y nosotros no queremos pleito; tan es así, que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones”, comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad”, añadió.

López Obrador afirmó que la aplicación de una política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera y en el manejo del litio no está sujeta a ninguna negociación y a ningún tratado, pues es un asunto de principios.

